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Sanatate· 1 min citire
Italia: Al treilea val de caniculă din acest an, cu temperaturi de 45 de grade
Caniculă Italia
Publicat14 iul. 2026, 14:20
Sursărealitatea.net
Italia trece prin cel de-al treilea val de caniculă din acest an, cu o creștere a alertelor cod roșu și portocaliu.
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