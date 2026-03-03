Lavrov: „Nu există dovezi că Iranul dezvoltă arme nucleare”
Rusia critică atacurile SUA și Israel
Rusia spune că nu există dovezi că Iran dezvoltă arme nucleare.
„Încă nu vedem nicio dovadă că Iranul dezvoltă arme nucleare, ceea ce a fost principala, dacă nu singura, justificare a războiului”, a afirmat Lavrov, în marja unei întâlniri cu omologul său din Brunei, potrivit Reuters.
Șeful diplomației ruse a făcut apel la încetarea ostilităților și la protejarea populației civile. „Ca prim pas necondiționat, trebuie să facem tot posibilul pentru a opri orice acțiuni care au ca rezultat victime civile”, a spus oficialul rus.
Declarația vine în contextul intensificării conflictului, după ce peste 160 de persoane și-au pierdut viața în urma bombardării unei școli din sudul Iranului. Începând de sâmbătă, Israel și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, susținând că vizează oprirea programelor nucleare și de rachete balistice ale Teheranului.
Citește și:
- 15:41 - Anca Alexandrescu aruncă în aer statul paralel. Dezvăluiri fără perdea: „O luptă pe viață și pe moarte pentru recâștigarea conducerii SRI!”
- 13:32 - Buget 2026. Război în coaliție pe banii pensionarilor: PNL spune că nu sunt fonduri, PSD insistă
- 13:29 - Scenariile prin care Bolojan poate fi dat jos de la Guvern: planul pentru debarcarea premierului
- 13:24 - Pregătire sporită la nivel global: OMS monitorizează riscul unui incident nuclear în Orientul Mijlociu
