Gabriel Oprea: Securitatea Mării Negre trebuie consolidată prin decizii responsabile și cooperare aliată

Asociația Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP, fost UNPR) urmăresc evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și consideră necesare măsuri coordonate pentru protejarea cetățenilor, a spațiului aerian și a navigației comerciale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre gabriel oprea