New York are, pentru prima dată în istorie, un primar musulman. Zohran Mamdani, un politician de stânga cu origini indiene, a câștigat alegerile pentru primăria orașului, obținând peste 50% din cele două milioane de voturi.

Victoria sa a venit în ciuda atacurilor lansate de președintele SUA, Donald Trump, care l-a numit „comunist” și a amenințat că va tăia fondurile federale destinate orașului dacă Mamdani va deveni primar.

„În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina. Aici apărăm oamenii pe care îi iubim, fie că sunt imigranți, femei de culoare sau membri ai comunității trans”, a spus Mamdani în discursul său de după victorie.

Politicianul socialist, născut în Uganda și crescut în Statele Unite, a fost susținut de ramura progresistă a Partidului Democrat. În mesajul său către Trump, noul primar a spus: „Donald Trump, am patru cuvinte pentru tine. Dă volumul mai tare. New York rămâne un oraș al imigranților, construit de imigranți și condus, din această seară, de un imigrant.”

Președintele SUA a reacționat scurt, printr-o postare enigmatică: „Deci, așa începe…”.

Printre promisiunile făcute de Mamdani se numără transportul public gratuit, creșterea salariului minim, locuințe accesibile și îngrijire gratuită a copiilor, finanțate prin taxe mai mari pentru cei bogați.