În mai puțin de o oră va începe protestul în fața Ministerului Educației din Capitală.

Sunt profesori veniți de peste tot din țară care își vor striga nemulțumirile timp de două ore în fața instituției. Este deja a noua zi în care dascălii ies în stradă din cauza măsurilor de austeritate și spun că vor continua să facă asta până când se vor face auziți.

Sindicaliștii susțin că noile prevederi duc la scăderea veniturilor și la pierderea locurilor de muncă, motiv pentru care iau în calcul și declanșarea unei greve generale.

Începutul de an școlar s-ar putea muta, astfel, în stradă, unde ar urma să aibă loc un protest la care vor participa 30.000 de oameni.