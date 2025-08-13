Astăzi, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sudvestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic în creștere, cu indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil la munte și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, iar cele minime se vor situa între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade în Dealurile de Vest.

În București, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33…34 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade.

Cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00

Sursa: Newsinn