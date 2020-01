Președintele Federației Române de Atletism (FRA), Florin Florea, a declarat, luni, cu ocazia unei vizite efectuate pe șantierul stadionului de atletism din Bănie, că a fost demarată, al nivel național, o campanie pentru a determina reprezentanții administrațiilor locale să se implice în viitorul sportului din România. În Bănie, Florea a găsit condiții pentru această dezvoltare, viitorul stadion pentru atleți promițând multe, după cum tocmai el a remarcat.

Președintele FRA a fost încântat de faptul că există și o pistă pentru încălzire, recomanadând ca aceasta să fie acoperită pentru a da un plus bazei sportive.

„Aveți o bază sportivă cum nu am mai văzut. Chiar nu vreau să vă laud, dar faptul că aveți și sală și stadion și pistă de atletism, cu siguranță va întregi partea de sport la Craiova. Deja concurați cu cele mai bune baze din România. Pentru atletism, sunteți în top! Nu știam că lucrările sunt așa de avansate. Eu am auzit că doriți să faceți deschiderea în primăvara aceasta, dar știți cum se mai zice, politicieni povestesc, dar astăzi treaba este clară. Sunt foarte încântat de faptul că aveți și o pistă de încălzire pe care mi-aș dori să o acoperiți, pentru că dă un plus mare față de foarte multe stadioane”, a declarat Florea.

Pentru inaugurare, Florea a venit cu ideea lansării unor invitații către cluburile sportive de peste hotare.

„Viitorul sportului este la comunitățile locale, de aici trebuie să plecăm. Noi am și început o campanie, împreună cu consiliul federal, să mergem cumva către autorități. Aici este un exemplu clar de bună practică. Faptul că se va da în folosință cu tot cu dotări înseamnă un lucru foarte mare. Vă propun o deschidere cu o competiție pentru copii sau chiar una mai mare. Federația Română își dorește să vă sprijine, poate invităm și cluburi din străinătate, din Bulgaria și Serbia. Dar este foarte bine că inaugurați stadionul cu tot ce are. Înainte se făcea construcția, după care se cumpărau panourile, se venea cu băncile… faptul că aveți și dotările înseamnă extraordinar de mult. Sunteți într-un stadiu foarte bun”, a mai spus președintele FRA.

Acesta este încrezător că în Bănie se vor putea organiza competiții naționale și internaționale.

„Aveți o comunitate foarte bună de atleți la Craiova. Acum 20-30 de ani, Craiova a fost extraordinar de în față cu performanțele și cred că acest stadion va readuce din nou comunității de atleți acea dorință de a face atletism. Înainte făceam doar crosuri, lucruri care nu necesită bază sportivă. Pot să le transmit acum tuturor celor din Craiova, dar și din județele alăturate că baza de atletism de aici este foarte bună și se vor muta destul de multe competiții, de nivel național, la Craiova. Ține și de consiliul federal, dar acum sunt destul de multe argumente să aducem aici competiții naționale și internaționale. Chiar ne gândim la o balcaniadă”, a completat Florea.

La rândul său, primarul urbei, Mihail Genoiu, a dat asigurări că administrația locală se implică în tot ceea ce înseamnă domeniu sportiv.

„Vreau să subliniez deschiderea spre sportul de masă, pentru că va fi un stadion deschis tuturor copiilor care vor să practice acest sport de atletism. Ca și fost atlet, vreau să vă spun că, la un moment dat, acolo unde era stadionul central, am venit cu clasa de la Carol I, nu mai știu în ce clasă eram, și notele ni s-au pus pe pista de atletism. Atunci m-a văzut pe mine unul dintre antrenorii de la cluburile de atletism din Craiova și din acel moment am devenit atlet. Asta am vrut să facem cu acest stadion. Vreau să scoatem copiii din tablete și din telefone și să-i aducem în lumea reală, a sportului și a sănătății, fie că este vorba de fotbal, înot, de atletism”, a spus Genoiu.

Potrivit constructorului, lucrările la stadionul de atletism se vor încheia în luna aprilie.

Clădirea principală a gradenelor (Corpuri A,B,C,D) va găzdui peste 5000 de locuri pentru spectatori, și dotări pentru sportivi, arbitri, media, etc. necesare desfășurării unor competiții omologate.

Valoarea totală a lucrărilor de execuție este de 46.518.437,56 lei cu TVA, investiția fiind din bugetul local.