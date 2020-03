Florin Ștefan, un tânăr din Craiova clasat în topul celor mai buni fotografi de nunți, a găsit o variantă extraordinară de a petrece timpul în casă, în această perioadă, alergând un semimaraton în propria sufragerie.

Florin ar fi trebuit să călătorească în următoarea perioadă, dar nu o va mai face și de 10 zile stă în casă, ieșirile fiind doar organizate.

„De 10 zile stau în casă, ies organizat și nu mă văd cu aproape nimeni; cam greu pentru o persoană super activă să stea 23 de h pe zi într-un aparatament de 60 mp. M-am saturat de stiri care mint, de un online în care fiecare este fie virusolog, fie expert în cine știe ce domeniu, m-am saturat să fiu dezamăgit de faptul că de mâine (22 martie) și până pe la inceputul lunii mai, ar fi trebuit sa fiu plecat in cateva calatorii care mi-ar fi schimbat perceptia asupra intregului an, dar eu de fapt sunt „prins” intr-o lume pe care nu mi-o doresc.

M-am plictisit sa ma gandesc la cum o sa fie anul asta din iunie incolo, m-am plictisit sa imi fac griji daca o sa mai am un business solid sau nu, si mi-a venit o idee de-a dreptul nebuneasca, cum ar fi sa incerc sa „motivez” persoanele care se simt ca mine si sa incerc sa alerg un semimaraton in sufragerie in jurul unui fotoliu”, spune Florin.

„Asa că iata, dupa 21,1 km, dupa mai bine de 20.000 de pasi, 3 ore si 6 minute, 2 napolitane si o banana mancate, va pot spune ca am reusit sa alerg primul meu semimaraton in sufragerie, invartindu-ma în 7m2; nu este deloc greu, daca treci peste faptul ca ametesti la fiecare tura si trebuie sa schimbi directia de mers din cand în cand. A fost ametitor, nebunesc, dar iata ca ma pot lauda cu o performanta, poate unica in Romania. Nu stiu daca sunt primul roman care a facut asta (daca mai sunt si altii vreau sa ii cunosc, sa le strang mana), dar probabil ca sunt primul fotograf de eveniment din Romania care a alergat un SEMIMARATON ÎN SUFRAGERIE”, completează tânărul din Craiova.

Florin a făcut publică acțiunea lui tocmai pentru a-i motiva pe toți cei cărora li se pare greu să stea în casă…să o facă. Acesta este îndemnul lui.

„Nu știu cum începe weekend-ul pentru voi, nu stiu ce planuri de stat acasa aveti, dar sper ca am reusit sa va aduc zambetele pe buze si, fie considerati acesta un act nebunesc sau o reusita personala, ganditi-va ca daca eu am reusit sa nu ma plictisesc facand asta timp de 3 ore, putem depasi momentele dificile care urmeaza in vietile noastre. E greu sa faci ceea ce iubesti mai ales daca esti constrans de anumite situatii, dar cred ca adaptarea la noile conditii este vitala in zilele noastre. Nu stiu unde se va ajunge, dar stiu ca vreau sa fiu aceeasi persoana B.C. (before coronavirus) sau una chiar mai buna”, mai spune Florin Ștefan, în încheiere.

Sursa video: Florin Ștefan.