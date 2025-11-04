România condusă de Nicușor Dan și Ilie Bolojan a ajuns subiect de glume și îngrijorări în presa din țările vecine. Publicațiile din Bulgaria și Ungaria au criticat dur felul în care este gestionată economia și modul în care guvernul român își prezintă ambițiile de „putere regională”.

Jurnaliștii bulgari avertizează că țara lor, care urmează să adopte moneda euro de la 1 ianuarie 2026, trebuie să evite „spirala negativă” în care a intrat România – creșterea datoriilor, taxe mai mari și risc de criză bugetară.

Economistul Nikola Iankov a explicat pentru dnevnik.bg că Bucureștiul a făcut „exact ce nu trebuia”: a mărit cheltuielile și deficitele, iar acum riscă ca datoria publică să depășească 60% din PIB în 2026. „România este exemplul clar de ce nu trebuie făcut. Noi trebuie să evităm scenariul în care datoria explodează și apare o adevărată criză bugetară”, avertizează el.

Presa maghiară a fost și mai acidă. Publicația Mandiner.hu a ironizat planurile României de a deveni „un gigant militar al Europei”, subliniind că independența de care vorbește guvernul român „începe cu șuruburi importate”.

Maghiarii au luat în derâdere fabrica de drone de la Brașov și proiectul comun cu Rheinmetall pentru producția de pulberi. „România își vinde visul de reindustrializare la Bruxelles, dar în realitate americanii dictează totul, de la planuri până la instruire”, scrie publicația.

Jurnaliștii conchid ironic că visul României de autonomie industrială și militară este doar „simbolic”, pentru că depinde complet de tehnologie și finanțare străină. În timp ce Bulgaria vorbește despre „lecția românească a datoriei” și Ungaria ironizează „independența de carton”, tandemul Nicușor–Bolojan pare să fi reușit performanța de a transforma economia românească într-un subiect de râs peste graniță.