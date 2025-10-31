Unul din trei români au pierdut bani după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online, în timp ce 7 din 10 se simt încrezători că pot distinge informațiile financiare credibile online.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Economiilor, pe 31 octombrie, banca digitală globală Revolut a realizat un studiu împreună cu compania de cercetare Dynata, privind măsura în care românii se bazează pe sfaturi şi consultanţi online pentru a-şi creşte banii.

Sondajul a evidenţiat atitudinea lor în ceea ce priveşte economiile şi investiţiile, care sunt cele mai mari temeri ale lor când vine vorba de recomandările financiare online şi dacă au suferit pierderi după ce au urmat sfaturi de la non-experţi.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.000 de respondenţi, reprezentativi la nivelul populaţiei adulte din România.

Femeile, mai precaute decât bărbații

Conform sursei citate, aproape 60% dintre respondenţii la sondaj au recunoscut că au luat decizii financiare fără a le verifica cu un profesionist sau o sursă de încredere. 26% dintre respondenţi fac acest lucru ocazional, 11% frecvent şi 21% rar. 42% dintre participanţii la sondaj au declarat că nu urmează niciodată recomandări online.

Femeile sunt mai precaute când vine vorba de încrederea în consultanţii financiari online, iar 47% dintre ele nu urmează niciodată acest tip de sfaturi fără verificare, comparativ cu 37% dintre bărbaţi.

De asemenea, 36% dintre tineri (18-34 ani) au menţionat că folosesc ocazional acest tip de recomandări cu speranţa de a-şi creşte fondurile. Generaţiile mai mature, dimpotrivă, nu caută şi nu utilizează niciodată consultanţă financiară online ca inspiraţie pentru a economisi bani sau a investi (63%).

Pentru 45% dintre respondenţii români principala barieră în a urma recomandările online este teama de înşelăciuni. Alte preocupări semnificative în rândul grupului chestionat includ schemele ‘pump and dump’ (24%), schemele Ponzi (22%) şi afirmaţiile exagerate sau înşelătoare (17%).