Mihai Coșoveanu, profesor în cadrul Facultății de Litere Craiova, s-a stins din viață, miercuri, studenții, colegii, foștii studenți și prietenii cadrului didactic postând zeci de mesaje de condoleanțe.

A fost „un profesor de excepție, dedicat meseriei și studenților lui”, „Un suflet plin de bunatate si mereu cu zâmbetul pe buze. Avea un caracter deosebit si cel mai frumos mod posibil de a interacționa cu elevii. Profesorul ideal, care ajută elevii să îşi atingă potențialul, dezvăluindu-le cu blândețe creativitatea”, „un om cu un suflet de neegalat”, acestea sunt mesajele transmise de către cei care l-au cunoscut pe dascăl.

„S-a stins din viață un om extraordinar, un părinte, un prieten și un profesor minunat care a luminat viețile tuturor studenților din cadrul Facultății de Litere. Drum lin, teacher! Ne rugăm pentru sufletul dumneavoastră! Dumnezeu să vă aibă în pază! Gone from our sight, but never from our hearts!”, este mesajul reprezentanților Asociației Studenților din Facultatea de Litere Craiova.

Sursa: Realitatea de Dolj