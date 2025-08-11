Marius Budăi cere guvernului să nu taie banii destinați autostrăzilor! Fostul ministru al Muncii face un apel disperat către liderii țării și le cere să țină cont de nevoile românilor. Liderul PSD amenință guvernul Bolojan cu moțiunea de cenzură.

„Este, dacă vreți, ceea ce am făcut astăzi un strigăt de disperare al tuturor cetățenilor din regiunea Moldovei pentru că atunci când să ajungă dezvoltarea și la noi – pentru că aceste două autostrăzi sunt extrem de importante pentru dezvoltarea viitoare a acestei regiuni. Eu cred că fiecare regiunea din România are dreptul la dezvoltare și România trebuie să dezvolte toate regiunile echilibrat.

Am făcut apel la toți parlamentarii din zona Moldovei să ne exprimăm public susținerea acestor două mari investiții pentru zona noastră; să solicităm Guvernului un calendar clar de execuție – de continuare și execuție a lucrărilor. Dacă nu ne convine răspunsul, să votăm o eventuală moțiune depusă la adresa Guvernului. Sunt etape pe care trebuie să le parcurgem. Nu o să fiu eu cel care destabilizează, dar trebuie să am acest strigăt de disperare, care eu cred că este strigătul întregii zone din Moldova”, a declarat Marius Budăi.