Autoritățile din Craiova au descoperit un caz ieșit din comun: un bărbat a forat un puț ilegal și a început să vândă apă potabilă locuitorilor din zonă, la tarife stabilite după bunul plac.

Mai mult, acesta își construise o rețea improvizată de canalizare, prin care colecta apa uzată, fără nicio autorizație sau respectare a normelor de mediu.

Afacerea ilegală, descoperită de inspectorii Apelor Române

Totul a ieșit la iveală în urma unui control efectuat de inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu, care au constatat că bărbatul distribuia apă către două blocuri de locuințe și mai multe case din apropiere. Apa provenea dintr-un foraj de mare adâncime executat complet ilegal, iar rețeaua improvizată funcționa fără avize, contracte sau licențe, arată jurnaldecraiova.ro.

Potrivit autorităților, craioveanul percepea taxe pentru apa livrată, deși nu avea niciun drept legal să o exploateze sau să o comercializeze. „Activitatea era complet neautorizată, iar instalația nu respecta nicio normă de siguranță. Apa era extrasă direct din pânza freatică și distribuită populației”, au transmis reprezentanții Apelor Române Jiu.

Canalizare improvizată și risc pentru sănătatea publică

În urma verificărilor, inspectorii au descoperit și existența unei fose septice de mari dimensiuni, în care era colectată apa uzată din gospodăriile racordate la rețea. Sistemul era construit ilegal și reprezenta un pericol major pentru sănătatea publică și pentru mediul înconjurător.

Ca urmare, autoritățile au decis sistarea imediată a activității, sigilarea forajului și sesizarea organelor de cercetare penală. A fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea prevăzută la articolul 93, alineatul 1, din Legea Apelor nr. 107/1996, faptă care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Jiu au anunțat că investigațiile vor continua pentru a stabili dacă sistemul ilegal avea ramificații și în alte zone din municipiul Craiova sau din județul Dolj.

„Exploatarea și distribuția neautorizată a resurselor de apă reprezintă o infracțiune gravă. Astfel de acțiuni pun în pericol mediul, sănătatea populației și siguranța publică”, au subliniat oficialii instituției într-un comunicat publicat pe Facebook.

Sursa: Realitatea de Dolj