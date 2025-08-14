Preşedintele american, Donald Trump, a avertizat că vor fi „consecinţe severe” dacă Vladimir Putin nu acceptă să facă pace în Ucraina, după ce ieri a vorbit cu liderii europeni şi cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Donald Trump, care se va întâlni vineri, în Alaska, cu liderul rus, i-a asigurat pe europeni că doar Ucraina poate decide dacă vrea să cedeze vreun teritoriu.

Donald Trump nu a precizat care vor fi consecinţele unui refuz al lui Putin de a accepta pacea, dar Reuters notează că preşedintele american a spus anterior că ia în calcul atât înăsprirea sancţiunilor care vizează Rusia, cât şi adoptarea de aşa-numite sancţiuni secundare, care să vizeze ţările care importă energie rusească.

Posibilă trilaterală cu Zelenski

Pe de altă parte, Donald Trump a spus miercuri că, în cazul în care întâlnirea cu Putin va fi un succes, va încerca să organizeze cât mai curând o trilaterală la care să participe şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Comentariile lui Trump au fost făcute după o videoconferinţă pe care a avut-o miercuri cu mai mulţi lideri europeni, la care au participat şi preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, secretarul general NATO, Mark Rutte, precum şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Donald Trump a catalogat discuţia drept una „de nota 10”.

BBC notează că europenii au arătat, după videoconferinţă, un „optimism prudent”, în condiţiile în care Trump le-a spus că obiectivul summitului cu Putin este să obţină o încetare a focului în Ucraina, că orice chestiune legată de teritorii va trebui să fie decisă împreună cu Volodimir Zelenski şi că un acord de pace trebuie să includă şi garanţii de securitate pentru Ucraina.

Anterior, Trump evocase de mai multe ori posibilitatea ca Ucraina să cedeze teritorii revendicate de Rusia, variantă exclusă însă de Kiev.