Traficul rutier pe Drumul Expres 12, între Pitești și Craiova, este blocat vineri seară după producerea a trei accidente succesive. Printre vehiculele implicate se află și o autospecială de pompieri care s-a răsturnat în timp ce se deplasa spre o intervenție.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, circulația este închisă pe sensul Pitești–Craiova, între nodurile Broșteni și Negreni. „O autospecială de pompieri s-a răsturnat pe carosabil, iar traficul este oprit pentru intervenția echipajelor”, au anunțat reprezentanții instituției.

ISU Olt a transmis că autospeciala, aparținând Stației de Pompieri Scornicești, se deplasa spre un alt accident produs pe același drum, în zona localității Lunca Corbului. „Cei cinci membri ai echipajului sunt conștienți, cu diverse traumatisme, au fost evaluați la fața locului și transportați la UPU Argeș”, a precizat instituția.

Tot pe același traseu, în zona kilometrului 81, un autotren a lovit parapetele marginal, iar circulația se desfășoară cu dificultate. În apropierea localității Ghercești, trei autoturisme au fost implicate într-o tamponare, ceea ce a îngreunat și mai mult traficul pe sensul de mers către Craiova.

Poliția Rutieră recomandă șoferilor să evite zona și să urmeze rutele alternative până la deblocarea completă a drumului expres.

Sursa: Realitatea de Dolj