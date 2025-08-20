Toni Neacșu, fost membru al CSM și în prezent avocat, susține că Parchetul General ar trebui să se autosesizeze după declarațiile recente ale judecătoarei CCR Iulia Scântei. El consideră că instituția a fost indusă în eroare de CSAT atunci când a decis anularea alegerilor prezidențiale.

Avocatul a explicat că, dacă un apărător prezintă instanței documente false și informații neadevărate, poate fi cercetat pentru mai multe infracțiuni. În opinia lui, același lucru ar trebui să se întâmple și în acest caz, pentru a clarifica dacă decizia CCR a fost influențată în mod intenționat.

Neacșu a transmis pe Facebook că „Parchetul General ar trebui să verifice dacă CCR a fost indusă în eroare cu intenție”, subliniind că responsabilitatea de a face „curățenie” aparține autorităților române, nu partenerilor externi.

Declarația sa vine după ce judecătoarea CCR Laura-Iuliana Scântei a explicat motivul anulării alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Ea a precizat că documentele declasificate ale CSAT, din 4 decembrie 2024, au arătat mai multe nereguli în procesul electoral.

Potrivit Iuliei Scântei, problemele semnalate priveau în special campania electorală, aspecte care au determinat Curtea Constituțională să ia decizia istorică de a invalida scrutinul.

