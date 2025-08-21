Românii cu salarii și pensii mici pot obține, din 20 august, un ajutor de 50 de lei din partea statului român pentru la plata facturilor de energie.

Ministrul Muncii a explicat într-un interviu pentru un post TV, că aceste tichete de energie au rolul de a susține gospodăriile vulnerabile într-o perioadă de creștere a prețurilor la energie.

Autoritățile au prevăzut mai multe soluții pentru ca sprijinul să fie disponibil unui număr cât mai mare de gospodării.„Există nu una, ci trei metode prin care poți să accesezi acest beneficiu. Există metoda online cu această platformă pe care a făcut-o STS-ul, există varianta cu Primăria și varianta cu Poșta Română, tocmai pentru a putea răspunde multitudinii de situații și pentru a putea ajunge la cât mai mulți, poate chiar la toți cei care se încadrează și pot beneficia de acest sprijin”, a declarat ministrul.

Ministerul Muncii a precizat că persoanele fără internet pot depune cererile la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale începând cu 28 august 2025.

Ajutorul este calculat pentru fiecare loc de consum, nu pe baza numărului de persoane din gospodărie.

„2 milioane de gospodării, pentru că acest beneficiu se acordă per loc de consum. Într-o gospodărie poate locui și o persoană singură, un pensionar, dar evident, pot locui și familii cu mai mulți copii sau familii extinse părinți, bunici, nepoți și așa mai departe.

Sunt spețe diverse. Dar formularea exactă este peste 2 milioane de locuri de consum, deci mult peste 2 milioane de cetățeni”, a mai adăugat el.

Ministerul a subliniat că banii nu se acordă cash și nu se virează în conturi bancare. Reducerea se aplică direct pe factură pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu figurează ca titular al contractului de energie.

Praguri de venit, categoriile eligibile și perioada de utilizare pentru tichetele la energie

Ministrul a explicat că sprijinul se acordă în funcție de venituri. Pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană pragul este de 1.940 de lei, iar pentru cele cu mai mulți membri, limita este de 1.784 lei pe persoană.