Un şofer băut a intrat cu maşina într-un stâlp de electricitate, doborându-l. Accidentul s-a petrecut, sâmbătă seara, în Craiova.

Bărbatul a scăpat fără a fi rănit.

„In aceasta seara, politistii Biroului Rutier Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, la intersectia dintre strada Raului si strada Brestei, un autoturism a intrat intr-un stalp, care in urma impactului a fost doborat la pamant. La fata locului, politistii au identificat conducatorul autoturismului respectiv, un barbat de 56 de ani, din Craiova, care a fost testat cu aparatul alcooltest de politisti, rezultand o concentratie de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat. Astfel, barbatului in cauza urmeaza sa ii fie prelevate mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cosmin Grădinaru.

Poliţiştii au deschis un dosar.

„Avand in vedere cele constatate, politistii continua cercetarile in acest caz in cadrul unui dosar penal deschis pentru comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului”, a conchis reprezentantul poliţiei.

Sursa: Realitatea de Dolj