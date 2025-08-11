Perseidele, unul dintre cele mai îndrăgite fenomene astronomice ale anului, ating punctul maxim în această lună.

Dâre luminoase ale meteorilor străbătând bolta cerului.

Deși numite popular „stele căzătoare”, acestea sunt particule minuscule de praf cosmic – mai mici de un milimetru – care ard în atmosfera Pământului, precizează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Fricțiunea cu aerul le face să lumineze.

În condiții ideale, Perseidele pot oferi până la 100 de meteori pe oră, dar în mod obișnuit se observă în jur de 40–50.

Vârful activității este estimat pentru ziua de 12 august, însă cele mai bune nopți de observație sunt 11/12 august și 12/13 august, când fenomenul este vizibil și în România.

Luna poate umbri spectacolul

Anul acesta, Luna va fi prezentă pe cer întreaga noapte, iar lumina ei va reduce semnificativ numărul de meteori vizibili.

Totuși, dintr-un loc potrivit, pasionații de astronomie se pot bucura de frumusețea Perseidelor.

Pentru o experiență reușită: