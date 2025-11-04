Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a negat marți seara informațiile potrivit cărora coaliția de guvernare ar fi decis concedierea a 13.000 de angajați din sistemul public. El a spus că în ședința de marți nu s-a luat nicio decizie finală legată de reformele din administrația locală sau centrală.

„Nu există o decizie clară. M-au mirat știrile apărute imediat după ședință. Nu am ajuns la nicio concluzie privind reducerea de personal. Nu s-a discutat despre concedierea a 13.000 de oameni. Nu s-a luat o astfel de decizie în coaliție”, a spus Grindeanu într-un interviu televizat.

Liderul PSD a explicat că partidul nu va accepta un pachet de reforme care să vizeze doar administrația locală, fără măsuri similare și la nivel central. „Dacă vorbim de un pachet 3, trebuie să discutăm despre ambele niveluri. În plus, trebuie să existe și un plan de relansare economică, altfel nu are sens”, a precizat acesta.

Grindeanu a mai spus că discuțiile din coaliție au avansat, dar mai sunt aspecte care trebuie clarificate, mai ales în privința ministerelor. „Aceste lucruri nu pot fi închise pe repede înainte. Sunt detalii care trebuie analizate atent”, a subliniat el.

În final, liderul PSD a explicat ce înseamnă, în opinia sa, o adevărată reformă administrativă: „Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară. Înseamnă comasări de localități, digitalizare, eficiență. Asta e reforma, nu tăieri de posturi.”