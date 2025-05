„PSD e un partid responsabil, care înțelege să vină cu soluții și care nu fuge de reponsabilități”, a transmis, miercuri, Sorin Grindeanu. Liderul PSD a precizat că discuțiile de la Cotroceni cu președintele Niucșor Dan s-au centrat pe subiecte economice, precizând că a fost vorba despre o discuție informală. „Astăzi nu s-a vorbit despre funcții”, a subliniat Grindeanu.

„O intalnire pe care as cataloga-o mai informala. Am tinut sa spun punctele noastre de vedere si, in primul rand, chestiunile legate de pozitia PSD, care ramane neschimbata. PSD e un partid responsabil, care intelege sa vina cu solutii pentru romanisi care nu fuge de responsabilitate.

S-a discutat foarte mult de partea economica, s-au discutat puncte care tin de realitatea la zi legata de acaeasta zona economica. Vicepremierul Marian Neacsu a prezentat datele economice asa cum reies ele de la Ministeruld e Finante sau de la INS. Cam asta a fost preocuparea noastra princiapala astazi. Si a noastra, si a lui Nicusor Dan: solutii si nimic altceva.

Salut deschiderea si modul in care a tinut sa aiba acest dialog presedintele Nicusor Dan”, a afirmat Sorin grindeanu, intr-o declaratie de presa sustinuta la sediul PSD din Kiseleff, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni care au durat o ora si jumatate.

Intrebat daca va intra PSD la guvernare, Grindeanu a raspuns ca nu exista o certitudine in acest sens.

„Noi, in primul rand, trebuie sa discutam despre programe si despre proiecte. Asta e pasul urmator pe care il vom face noi si ceilalti care pot face parte dintr-o eventuala viitoare majoritate in Parlament. Pe noi ne intereseaza, in primul rand, acest program de guvernare si dupa aceea vom lua o decizie. Vom lua o decizie in partd”, a aratat Grindeanu.

El a precizat ca important este ca in perioada urmatoare sa existe un consens pe marginea programului de guvernare, „un program cu masuri si pe zona fiscala”, si dupa aceea se va lua o decizie in interioul PSD legata de intrarea la guvernare.

Social-democrații au mers la Cotroceni dintr-o poziție de putere deoare ei sunt singurii care pot asigura o majoritate viitorului guvern.

În acest moment, nu este exclus ca Nicușor Dan să aleagă în funcția de premier un social-democrat. Sunt mai multe nume vehiculat, printre care și numele lui Grindeanu sau cel al Liei Olguța Vasilescu.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, pesediștii nu și-l doresc pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă acesta a fost prima variantă a lui Nicușor Dan.

