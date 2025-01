George Simion, liderul AUR, a lansat un atac dur la adresa fostului premier Victor Ponta, afirmând că acesta nu mai are nicio relevanță pe scena politică din România și nici pe cea internațională și că dacă mâine ar candida, nu ar obține nici măcar pragul de 3% necesar decontării cheltuielilor din campania electorală.

Întrebat despre o posibilă întâlnire cu Ponta la Washington, Simion a precizat că l-a văzut pe acesta la Balul Hispanic, în cadrul evenimentului dedicat învestirii lui Donald Trump.

„L-am văzut pe Victor Ponta la Washington, în marja evenimentului legat de învestirea lui Donald Trump. L-am văzut la Balul Hispanic, unde și-a făcut celebra fotografie. Balul respectiv nu are nicio relevanță, eu am participat la zeci de astfel de evenimente. Nu știu dacă a fost la Capitol Hill. Nimeni nu vorbea despre Ponta, toți erau concentrați pe Trump“, a spus George Simion într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Simion a continuat cu un atac la adresa popularității lui Ponta, susținând că, dacă ar candida din nou pentru funcția de președinte, nu ar ajunge nici măcar la pragul de 3% necesar pentru rambursarea cheltuielilor de campanie: „Victor Ponta nu este relevant nici pe scena politică internațională, nici în cea din România. Dacă ar candida mâine, nu ar lua mai mult de 5%. Nu cred că ar obține nici măcar 3%, pragul necesar pentru rambursarea cheltuielilor de campanie“.

În ceea ce privește susținerea pentru Călin Georgescu, liderul AUR a reamintit că partidul său l-a susținut în mod oficial, votând unanim pentru sprijinul acestuia în cadrul Consiliului Național de Conducere, în contextul în care parlamentarul AUR, Gigi Becali, s-a poziționat public împotriva susținerii lui Georgescu. „Domnul Becali vorbește în nume propriu. Eu am o relație veche cu domnul CG, motiv pentru care am cerut un vot în Consiliul Național de Conducere al partidului, desfășurat la Drăgășani săptămâna trecută. Votul a fost unanim în favoarea susținerii”.

Sursa: Realitatea din AUR