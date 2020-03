Suspendarea cursurilor vine cu recomandarea fermă către copii și părinții acestora de a petrece cât mai mult timp la domiciliu, evitând spațiile publice aglomerate.

Ludovic Orban, premierul interimar, spunea, luni dimineață, că măsura închiderii școlilor nu poate fi luată ușor.

„O măsură de închidere a școlilor perturbă și privează elevii în ceea ce privește derularea serviciului educațional. Este o măsură care trebuie pregătită. Puneți-vă întrebarea ce fac copiii care rămân acasă. Există în fiecare familie un membru care să îi supravegheze, dacă nu îi mai ducem la școală? Astfel de măsuri trebuie luate după o analiză serioasă. Avem ca punct de analiză din nou acest punct la discuția de astăzi. Dar nu se pot lua măsuri fără analize serioase. Avem doar 15 cazuri din care 5 s-au vindecat”, a declarat Ludovic Orban, premier interimar, după ședința conducerii PNL, scrie Realitatea.net.

În draftul hotărârii supusă discuțiilor în această seară, al Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, se propune, spre aprobarea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, sistarea, până la 31.03.2020, a stagiilor în spitale pentru cursanții școlilor postliceale și transmiterea recomandării, către unitățile superioare de învățământ publice și private, de a organiza cursurile la distanță, atunci când este posibil.

În același document se propune instituirea obligației pentru unitățile de alimentație publică (ex. hyper-market, super market, market, magazine de cartier etc) de a lua măsuri în privința dezinfecției frecvente a suprafețelor expuse (ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.), în special în zona caselor de marcat, și instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale.

De asemenea, se propune instituirea obligației pentru organizatorii de evenimente/manifestări cultural – artistice (ex. teatre, săli de spectacol, cinema, festivaluri etc.) de a dispune măsuri pentru asigurarea unei distanțe mai mari între 2 spectatori prin vânzarea unui număr redus de bilete, dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (ex. clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.) și evitarea contactului fizic (ex. strângerea mâinilor).

O altă măsură care a fost discutată în această seară este obligarea furnizorilor publici și privați de transport de persoane la dezinfectarea frecventă a spațiului (ex. bare de susținere, uși, scaune etc), de preferat după fiecare ciclu de transport. Autoritățile vor să instituie obligarea tuturor instituțiilor publice și private de a asigura, la toalete, materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri etc).

O altă măsură luată în dezbatere este transmiterea unei circulare către instituțiile publice și private în vederea analizării posibilității desfășurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în temeiul dispozițiilor art. 108 -110 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii coroborat cu art. 2 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, acolo unde este posibil.