Plata amenzilor contravenționale va fi mult mai simplă, după ce guvernul a aprobat un nou mecanism digital, prin care se elimină birocrația excesivă și se facilitează accesul la informații esențiale.

Prin aprobarea acestui act normativ, se introduc, în sistem pilot, mecanismele și procedurile menite să eficientizeze și să simplifice achitarea amenzilor contravenționale aplicate de către agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne.

Ce se schimbă concret?

Platformă unică digitală Va fi creat un sistem informatic centralizat, gestionat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care va permite vizualizarea și plata amenzilor într-un singur loc.

Acces rapid la date Instituțiile care emit amenzi vor fi obligate să le înregistreze în sistemul electronic în maximum 30 de zile. Astfel, cetățenii vor putea verifica online ce amenzi au de achitat.

Eliminarea chitanțelor fizice Nu va mai fi nevoie să trimiți dovada plății către instituția care a emis amenda. Confirmarea se va face automat prin sistemul digital.

Termene clare și notificări Platforma va trimite notificări privind termenele de plată și eventualele penalizări, oferind mai multă transparență și predictibilitate.

De ce e important?

Inițiatorii noilor reglementări susțin că astfel se reduce riscul de pierdere a dovezilor de plată sau de neînregistrare a amenzilor, se evită drumurile inutile la ghișee și se economisește timp.

Noua reglementare va intra în vigoare după ce sistemul informatic va fi implementat și testat. Autoritățile estimează că acest proces va dura câteva luni.

