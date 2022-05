Profesorii de franceză din județul Dolj îi cer ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, într-o scrisoare deschisă, să revină asupra situației legate de organizarea Olimpiadei Naționale de Franceză la Craiova, când mai mulți elevi s-au plâns de spațiul în care au fost cazați, și mai ales să dispună o reanaliză a deciziei șefului învățământului doljean în privința demiterii inspectoarei de limbi romanice.

Hotărârea a stârnit revoltă în rândul dascălilor, aceștia din urmă sperând că se va reveni asupra deciziei inspectorului școlar general al ISJ Dolj, Daniel Ion, cel care a fost președintele comisiei de organizare a olimpiadei.

„Către domnul Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației:

Scrisoare deschisă a profesorilor de limba franceză din județul Dolj

Domnule Ministru,

În perioada 18-22 aprilie 2022, la Craiova a fost organizată Olimpiada Națională de Limba Franceză. Apariția unor probleme legate de spațiile de cazare oferite elevilor participanți a ajuns

subiect de controversa publică, iar mediatizarea lor excesivă face să fie trecută cu vederea complexitatea organizării olimpiadei, care a avut preponderent aspecte pozitive.

Noi, profesorii de limba franceză din județul Dolj, dorim să ne exprimăm dezamăgirea profundă provocată de caracterul unidirecționat al imaginii finale a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză, precum și susținerea noastră pentru inspectorul școlar de limbi romanice care și-a îndeplinit atribuțiile în mod plenar și eficient, conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

După cum se știe deja, județul Dolj are o veche tradiție francofonă și se mândrește cu ea. Tocmai de aceea pentru noi, profesorii de limba franceză, organizarea olimpiadei naționale la

Craiova a fost o onoare și în același timp o provocare, având în vedere conjunctura în care s-a impus desfășurarea acesteia, în timp record și cu fonduri insuficiente.

Restricțiile cauzate de pandemia de Covid19 au fost ridicate după 10 martie, iar în aprilie s-au desfășurat olimpiadele naționale, în regim de urgență. Am urmărit ecourile din țară. Au fost probleme în multe județe, însă suntem convinși că peste tot colegii au făcut tot ce au putut și au dat tot ce au avut mai bun pentru bunul mers al acestor olimpiade” arată profesorii de franceză doljeni.

Șeful ISJ Dolj a fost președintele comisiei de organizare a competiției

Președintele comisiei de organizare a olimpiadei a fost chiar inspectorul școlar general al ISJ Dolj, Daniel Ion, inspectoarea pentru limbi romanice fiind vicepreședinte al acestei comisii.

Profesorii spun că fiecare cadru didactic s-a implicat responsabil în tot ceea ce a însemnat competiția școlară, de la partea de logistică până la cea legată de sponsorizări.

„În continuare, vă relatăm pe scurt eforturile depuse de Comisia judeţeană de organizare a olimpiadei, al cărei președinte a fost domnul inspector școlar general, conform prevederilor art. 18, al. 4 (a) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, modificat prin OME 3123/2022, punctul 11.

Echipa noastră a fost mobilizată de doamna inspectoare de limbi romanice, a cărei experiență în organizarea de concursuri și olimpiade s-a demonstrat în ultimii 8 ani în calitate de inspector școlar al ISJ Dolj pentru limbile romanice, dar și anterior, în cadrul ARPF Dolj.

Am contactat toți partenerii noștri instituționali francofoni din România, Franța și Belgia, am invitat să ni se alăture ca parteneri Primăria, Consiliul Județean și Prefectura Dolj și am solicitat implicarea asociațiilor francofone, am făcut adrese către instituțiile de cultură și Universitatea din Craiova împreună cu care am organizat activități pentru olimpici.

Ne-am ocupat de tot ce înseamnă logistica organizării olimpiadei, inclusiv de contractarea de sponsorizări.

De asemenea, pe lângă tradiționalele mape, am achiziționat rechizite și am oferit materiale promoționale pentru toți participanții la olimpiadă, astfel încât fiecare elev și profesor

să plece cu un mic suvenir de la Craiova, indiferent dacă este sau nu premiat. Am făcut tot posibilul ca zilele petrecute de olimpici în orașul nostru să fie cât mai plăcute. Cel mai important, organizarea și desfășurarea probelor olimpiadei au fost impecabile.

Ne-am mobilizat cu mașinile personale pentru a prelua delegațiile la sosire și a le transporta, cu tot cu bagaje, la locațiile de cazare și, de asemenea, pentru a le conduce la plecare. Fără comentarii, ne-am adaptat programul personal după fiecare modificare a orelor de sosire anunțate de oaspeții noștri”, mai arată dascălii doljeni.

Aceștia mai spun că delegațiile au avut alături un profesor de franceză din Craiova și că nimeni nu a făcut nicio sesizare cu privire la aspectele semnalate la câteva zile distanță.

„Toate delegațiile au avut un profesor de franceză craiovean ca însoțitor și ghid pe întreaga durată a sejurului la Craiova. I-am condus pe elevi la probele olimpiadei, le-am prezentat frumusețile orașului nostru, ne-am ocupat de demersuri administrative, am ținut legătura cu ISJ și spațiile de cazare și multe altele. Am fost lângă ei permanent! Cu atât mai mult ne întristează comentariile negative apărute în spațiul public abia după mai multe zile de la încheierea olimpiadei din partea unor persoane cu care am petrecut timpul răpit familiilor noastre, cu care am râs, am povestit, ne-am împrietenit…

Nu înțelegem de ce nu s-au transmis prompt aceste sesizări, mai ales că tot ce s-a anunțat prin noi a fost remediat. Tot noi, profesorii de limba franceză, împreună cu doamna inspectoare de limbi romanice, am organizat activități culturale și vizite ghidate ale principalelor repere turistice craiovene, precum și un program artistic de înaltă ținută, susținut de elevii craioveni la festivitatea de deschidere, pe care mulți dintre oaspeții noștri au descris-o ca fiind „cum nu s-a mai văzut la nicio olimpiadă”, și această afirmație a fost în sensul cel mai bun posibil!

Am avut onoarea de a o avea alături de noi la deschiderea de gală pe Excelența sa, doamna Laurence Auer, ambasadoarea Republicii Franceze în România, care ne-a felicitat pentru eforturile depuse în organizarea acestui eveniment.

Toate aceste activități au fost pregătite și implementate în zeci de ore din timpul nostru liber. De multe ori unii dintre noi am lucrat nopțile pentru a face față tuturor cerințelor, deloc puține, inerente organizării unui astfel de eveniment.

Domnule Ministru, noi nu am stat acasă în Săptămâna Mare, nu am făcut pregătiri de Paște, ci ne-am implicat cu tot sufletul pentru bunul mers al Olimpiadei. Cât de mare poate fi nedreptatea ca toată munca noastră să fie dusă în derizoriu de câteva fotografii scoase din context? Oare chiar nu a fost nimic bine la Craiova? Oare munca noastră nu înseamnă nimic pentru nimeni?”, se întreabă profesorii de franceză din Dolj.

Profesorii s-au ocupat și de sponsorizări

În privința condițiilor de cazare, aceștia spun că s-a încercat obținerea unor sponsorizări pentru cazare la hotel, doar că rezultatul nu a fost cel dorit.

Mai mult, semnalează dascălii, s-au retras, în ultimul moment, o parte din spațiile de cazare propuse pentru Olimpiada Națională de Limba Franceză, spre a veni în sprijinul bunei desfășurări a Olimpiadei Naționale de Educație Tehnologică și Aplicații Practice.

În privința premiilor, dascălii craioveni au reușit să facă rost de numeroase cadouri, iar cu sumele primite din sponsorizări s-au dublat recompensele în bani oferite de Ministerul Educației.

Profesorii organizatori au avut grijă ca atât elevii participanți la olimpiadă, cât și dascălii acestora, să plece din Craiova cu un suvenir, să povestească astfel despre cum le-a fost șederea în Bănie.

„Ceea ce nu se spune în presă, însă este confirmat public de doamna primar, este faptul că internatul în care s-au înregistrat reclamații nu este o nici pe departe o ruină, așa cum s-a sugerat în mod tendențios. Este adevărat că unele camere nu au avut baie proprie, însă camerele și băile au fost curate și igienizate.

Internatul dispune de centrală termică proprie, are finisaje cu gresie și faianță în băi, camerele sunt decente, au parchet laminat și geamuri termopan, iar cantina arată bine, după cum veți vedea la finalul prezentei scrisori, unde vom atașa mai multe fotografii. Nu este lux, dar sunt condiții decente. Am fost certați că nu am optat pentru alte internate școlare. Ceea ce nu se spune însă în presă este că ni s-au retras în ultimul moment o parte din spațiile de cazare propuse pentru Olimpiada Națională de Limba Franceză, spre a veni în sprijinul bunei desfășurări a Olimpiadei Naționale de Educație Tehnologică și Aplicații Practice, care a fost repartizată la Craiova ulterior, iar noi am acceptat, pentru că am dorit să fie bine pentru toți colegii!

De asemenea, s-a omis precizarea faptului că majoritatea internatelor școlare au fost rezervate în scopul găzduirii de refugiați, acest lucru făcând foarte dificilă sarcina noastră de a găsi locuri de cazare suficiente în aceste locații. Cu toate acestea, ne-am străduit ca în fiecare cameră să fie repartizați doi sau cel mult trei elevi.

Dorința noastră a fost să aducem copiii în centru, să se bucure de oraș fără să depindă de transportul în autocare sau taxi, așa cum am depins noi în alți ani când am însoțit elevi la olimpiadele naționale. Nu am reușit în totalitate, unul dintre spațiile de cazare fiind mai departe, iar elevii de acolo fiind transportați în autocar. A fost neplăcut pentru ei să se aștepte unii pe alții de fiecare dată când a fost nevoie să fie aduși în centru și ne cerem scuze pentru acest lucru, totodată mulțumindu-le pentru înțelegere.

Având în vedere numeroasele sesizări privind diverse probleme de sănătate și alergii ale unora dintre elevi, semnalate atât telefonic, cât și în formularul Google Forms trimis în județe de doamna inspectoare de limbi romanice, extrem de atentă la nevoile olimpicilor, meniul a fost realizat împreună cu un medic nutriționist. Menționăm că toate locațiile de cazare au avut același meniu generos, inclusiv meniurile de post solicitate de anumiți participanți.

Ne pare rău că nu am reușit să găsim suficiente sponsorizări pentru a le plăti copiilor cazarea la hotel. Chiar ne-am străduit, dar firmele au suferit după pandemie! În schimb, am făcut rost de numeroase cadouri pentru premii, iar cu sumele primite din sponsorizări am dublat premiile în bani oferite de Ministerul Educației.

În plus, pentru cei mai mulți dintre copii, cel mai frumos moment al olimpiadei a fost cina festivă. Atmosfera a fost minunată, iar bucuria de a petrece împreună pe care au arătat-o copiii este greu de descris în simple cuvinte! Sunt încă multe de spus, Domnule Ministru, multe lucruri bune, frumoase care s-au întâmplat la Craiova: întâlniri de suflet, noi prietenii, emoții, bucuria reușitei, experiențe de neuitat. Am reușit, prin eforturile noastre, să suplimentăm cu câteva zeci de premii speciale distincțiile oferite de Ministerul Educației”, mai spun profesorii în scrisoarea deschisă trimisă Ministrului Educației.

Profesorii sunt dezamăgiți de faptul că șeful învățământului doljean a hotărât, după ce ministrul a cerut reanalizarea situației din Dolj, să-i fie încetată detașarea în interesul învățământului inspectoarei de limbi romanice.

„Am făcut tot ce am putut omenește pentru bunul mers al acestei olimpiade, cei mai mulți dintre noi în detrimentul propriilor familii. Nu merităm această umilință și în niciun caz nu trebuia să-i fie încetată detașarea în interesul învățământului doamnei inspectoare de limbi romanice care a fost zi și noapte pe baricade, alături de noi și care, de-a lungul timpului, a susținut limba franceză și valorile francofoniei în județul nostru, iar pentru Olimpiada Națională de Limba Franceză s-a implicat trup și suflet.

Este inuman să aibă de suferit tocmai persoana care a dus tot greul acestei organizări. Dintotdeauna olimpiadele naționale au necesitat eforturi uriașe, iar dumneavoastră, Domnule Ministru, cunoașteți la fel de bine ca noi situația.

La Craiova s-a muncit enorm, s-au făcut eforturi pe toate planurile. Sperăm ca munca noastră să nu fie cu totul ignorată sau dusă în derizoriu. În continuare, atașăm mărturii primite de la participanții la Olimpiada națională de limba franceză, articole de presă și postări ale participanților, urmate de fotografii de la Colegiul Economic „Gh. Chițu”, mai spun cadrele didactice din Dolj.

Profesorii îi cer ministrului Sorin Cîmpeanu să revină asupra acestei situații și să dispună reanalizarea deciziei ISJ Dolj în privința demiterii inspectoarei de limbi romanice.

„Vă mulțumim pentru imparțialitatea cu care veți analiza situația, acum că v-am împărtășit și punctul nostru de vedere și vă rugăm a dispune reanalizarea deciziei ISJ Dolj de a înceta detașarea în interesul învățământului a doamnei inspectoare de limbi romanice.

Cu deosebit respect,

Profesorii de limba franceză din județul Dolj” conchid cadrele didactice din județul Dolj.

Șeful ISJ Dolj: „Eforturile tuturor au fost umbrite de aceste sincope, inadvertențe legate de condițiile de cazare și masă oferite. Cu mai multă atenție și o mai bună informare acestea puteau fi evitate”

Inspectorul școlar general al ISJ Dolj a menționat că decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Dolj.

„Având în vedere că în centrul sistemului educațional se află elevul și respectul instituției pe care o conduc față de acesta, ne-am văzut în situația de a lua hotărâri concrete. Astfel, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Dolj din data de 29.04.2022, am constituit o comisie de verificare a aspectelor apărute în spațiul public, legate de organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de limba franceză, la Colegiul Economic „Gh. Chițu” Craiova. Aceasta comisie, este formată din inspectori școlari, auditor financiar și consilier cu probleme de patrimoniu în cadrul ISJ Dolj. O altă hotărâre luată, a fost aceea de a propune Ministerului Educației încetarea detașării din funcția de inspector școlar pentru limba franceză a doamnei Adriana Sălceanu, la o data anterioară celei de 31.08.2022. Apreciem eforturile, mobilizarea și bunele rezultate ale elevilor noștri îndrumați de dascăli de excepție ce au sprijinit și organizarea acestei olimpiade. Din păcate, eforturile tuturor au fost umbrite de aceste sincope, inadvertențe legate de condițiile de cazare și masă oferite. Cu mai multă atenție și o mai bună informare acestea puteau fi evitate. Ne cerem scuze public pentru neplăcerile și erorile apărute în timpul acestei olimpiade și vă asigurăm de o mai bună comunicare și colaborare pentru a nu le repeta. Mulțumim încă o dată tuturor celor implicați pentru lucrurile bune și vă asigurăm de faptul că aceste decizii au fost luate, având elevii în centrul preocupărilor noastre”, a explicat șeful ISJ Dolj, Daniel Ion.

Ce mesaje au lăsat zeci de elevi

Scrisoarea trimisă ministrului Educației este însoțită de toate acele mesaje de mulțumire ale elevilor participanți, de aparițiile în presă legate de deschiderea și derularea evenimentului.

„Olimpiadele au reprezentat dintotdeauna motive pentru care merită “să lupți”, să îți depășești limitele. Cu toate acestea, nici măcar cele mai mari “sacrificii școlare” nu pot garanta succesul, căci dificultatea subiectelor din acest an a uimit ,cu siguranța, elevii. În schimb, nu pot să nu le mulțumesc organizatorilor pentru faptul că ne-au asigurat condiții bune, cât și un program destul de bine pus la punct, care a reușit, cât de cât, să ne facă să ne detașăm puțin de presiunea competiției. Ne vom reaminti cu drag de aceste zile minunate si vom reveni cu drag in Craiova!”, a scris una dintre elevele din Bacău.

„Pentru mine, Olimpiada Națională de Limba Franceză de la Craiova a reprezentat o experiență memorabilă, cu atât mai minunată cu cât a fost ultima de acest gen din viața mea de elev. Am fost întâmpinați de oameni primitori și plini de energie, care ne-au călăuzit pașii printr-un oraș despre care nu știam că poate oferi atât de multe oportunități turistice interesante. În ceea ce privește organizarea, este de apreciat efortul enorm al tuturor celor implicați. Nu este deloc ușor să asiguri o bună desfășurare a unei faze naționale de olimpiadă, dar din punctul meu de vedere, demersurile din acest an au avut un final reușit. De asemenea, cazarea și masa mi s-au părut ireproșabile”, mai spune o altă elevă din Galați.

Zeci de elevi au lăsat astfel de mesaje, fie direct, fie scriind despre emoțiile lor pe paginile de Facebook, fiind poate cea mai mare răsplată pentru organizatori.

Sursa: Realitatea de Dolj