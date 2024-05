Anumiți pensionari vor beneficia de o dublă recalculare a pensiilor. Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a dezvăluit în exclusivitate la REALITATEA PLUS că dosarele care conțin și adeverințele care dovedesc existența sporurilor vor beneficia de a doua recalculare începând cu 1 septembrie, iar anul următor, pensionarii respectivi vor avea parte de noi majorări.

„În pricipal este vorba despre acordul global ca principala forma de remunerare înainte de Revoluție, dar vorbim si de celelalte sporuri care nu aveau un caracter permanent, deci nu erau luate luna de luna, se dădeau sporadic. Gen al 13-lea salariu, care-l luam o singură data la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Orele suplimentare, prime, premii, care nu aveau caracter ritmic, luna de luna si se luau o dată, de 2 ori pe an. Până in momentul de față nu sunt luate in calcul la pensie, dar noi am considerat daca asupra lor, e foarte important, daca angajatorul a evidențiat si a datorat CAS către Buget, respecta principiul contributivității ș atunci ele trebuie să fie luate in calcul”, a afirmat Daniel Baciu, în exclusivitate la Realitatea Plus.