Rareș Bogdan a fost prezent la ceremonia de lansare a candidaților PNL Vrancea, ocazie cu care a ținut un discurs. În cadrul acestuia, reprezentantul României în Parlamentul European a punctat realizările echipei liberale în acest județ și a amintit principalele direcții ale PNL în cadrul campaniei electorale.

Redăm principalele declarații făcute de Rareș Bogdan în cadrul discursului:

Am ținut să fiu alături de președintele Ciucă și de colegi pentru că țin foarte mult la Vrancea și la domnul Ciobotariu.

Avem datoria de suflet toți, îi datoram ceva lui Cătălin și știu că el ne urmărește din cer

Bătălia din acest an trebuie să ne ducă la câștigarea redutei pe care ați câștigat-o atât de greu alături de el. Dacă acum 4 ani s-a putut, sunt sigur că se poate și acum. Sunt sigur ca alături de primarii absolut minunați, vă rog să mai adaugati încă minim zece, suna mai bine 40 decât 30

PNL după cum am văzut atmosfera de la Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, va putea să facă un scor care sa ne plaseze acolo unde ne este locul. Am trecut printr-un moment destul de dificil. A fost cel mai nenorocit moment din istoria PNL, acel festival al democrației, pentru că ne-a trebuit ani să depășim acel moment, un om ca Nicolae Ciucă să vindece acel moment. Dacă după acel festival am fost la 14%, acum niciun sondaj nu ne da mai jos de 25%

Despre Europa sunt convins că vă va explica multe lucruri președintele partidului, colegul Siegfried Muresan, colegii din celelalte județe, primarii în frunte cu Dragoș, care a știut ca prin bani europeni se poate schimba viața comunităților. Alegerile locale vor fi trambulina pentru alegerile prezidențiale, pentru parlamentare. Aceasta este ținta noastră să rămânem la guvernare, să înlocuim un președinte liberal cu alt președinte liberal

PNL este partidul care poate schimba comunitățile locale și judetene. Vă mulțumesc că în continuare credeți în PNL, că înțelegeți de ce este atât de important ca din toamna sa avem în general, un președinte liberal!

Avem cu ce ne lăuda cu 4 ani și jumătate de guvernare liberală. În 2022 a depăsit în mandatul domnului premier Ciucă pentru prima dată pragul de 50% la atragerea de fonduri europene. Nu uitați că mai aveți o listă unde avem sigla PNL alături cu un vecin, nu uitați să puneți ștampila pe sigla PNL!