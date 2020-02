În luna martie, va fi lansat, la Craiova, programul „Rabla clasic”, a anunțat, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, pentru acest an urmând a fi puse la dispoziție nu mai puțin de 60.000 de vouchere.

Ministrul a anunțat că va crește și bugetul pentru programul „Rabla Plus”, de la 95 la 140 de milioane. Totodată, un aspect important pentru Ministerul Mediului rămân și mașinile electrice.

„Pentru Programul <<Rabla clasic>> am spus că vom avea 60.000 de vouchere pe care le vom oferi cetăţenilor pentru achiziţionarea de autoturisme, păstrând aceleaşi valori ca în anul trecut, iar pentru <<Rabla plus>>, bugetul pentru acest an creşte de la 95 milioane lei la 140 milioane lei. Urmează ca în acest an, pe lângă dezvoltarea reţelei naţionale de încărcare să finanţăm minimum 3.000 de maşini electrice”, a menționat Costel Alexe.

Acesta a anunțat că programul „Rabla clasic” va fi lansat în martie, la Craiova.