Producția de cereale la nivelul Uniunii Europene în acest an va atinge doar 255,6 milioane de tone, cu 9% sub media istorică, după cum arată estimările in sectorul agricol. Un oficial al Comisiei Europene a explicat ce factori au generat această situație.

Europa se confruntă cu o criză gravă a producției de cereale, exacerbată de condițiile meteorologice nefavorabile, costurile de producție ridicate cu prețuri stabile, calitatea scăzută a producției și concurența acerbă din partea Ucrainei.

Se așteaptă ca o serie de factori să reducă producția de cereale a Uniunii Europene la cel mai scăzut nivel din 2007, potrivit euronews.com.

„Acest sezon a fost deosebit de dificil din cauza unei serii de fenomene meteorologice nefavorabile pentru recoltă”, a spus un oficial al Comisiei Europene, Pierre Bascou, subliniind modul în care seceta din sud-estul Europei și precipitațiile excesive din toamnă au avut un impact negativ atât asupra cantității, cât și asupra calității recoltelor.

Conform oficialului Comisiei Europene, scăderea producției se datorează atât reducerii suprafețelor alocate cerealelor, cât și scăderii randamentelor în regiunile-cheie. Franța, un producător important, a fost afectată în mod special, scăderea producției fiind doar parțial compensată de creșterile înregistrate în alte zone.

Îngrijorări referitoare la calitatea cerealelor

Declinul este deosebit de pronunțat în ceea ce privește producția de porumb, estimată la 58 de milioane de tone, cu 12% sub media istorică. În același timp, recolta de grâu comun este estimată la 112,6 milioane de tone, cu 11% sub medie. Doar orzul ar trebui să înregistreze o ușoară creștere față de anul trecut, dar rămâne cu 5% sub norma istorică.

Cu toate acestea, nu este vorba doar despre cantitate. Calitatea cerealelor este, de asemenea, o preocupare majoră. Numeroase recolte prezintă niveluri scăzute de proteine sau contaminare cu alcaloizi, o toxină ce poate afecta grav valoarea de piață.

Potrivit unui expert de la Copa Cogeca, această contaminare a făcut ca multe loturi de cereale să fie retrogradate din alimente în furaje sau chiar în biomasă, reducând semnificativ prețurile pentru agricultori.

Piața cerealelor s-a confruntat cu prețuri volatile în ultimii doi ani, determinate de factori geopolitici și de fluctuația aprovizionării. În ciuda nivelurilor scăzute de producție din Uniunea Europeană, concurenții mondiali din emisfera sudică și nordică înregistrează recolte excepționale, menținând prețurile suprimate.

„Situația nu este dramatică, dar, în mod clar, ne-am fi putut aștepta la prețuri mai bune, în conformitate cu scăderea producției”, a subliniat Bascou din partea Comisiei.