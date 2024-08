Românii nemulțumiți de pensiile pe care le primesc dupămarea recalculare pot începe de astăzi să conteste deciziile! Aceștia au 45 de zile la dispoziție pentru a merge în instanță, însă oficialii recomandă ca mai întâi să meargă la casele de pensii pentru a cere verificări. Specialiștii vin și cu câteva sfaturi – spre exemplu, oamenii să verifice numărul de puncte de pe noua și vechea decizie. După recalculare sunt peste 800 de mii de români care rămân cu pensiile înghețate.

Unii pensionari au primit deja deciziile. Sunt însă foarte mulți care încă nu le-au primit și așteaptă documentele pentru a vedea dacă și cu cât le-au fost mărite pensiile.

„Prietenul meu a primit cu 1000 de lei mai mult, iar eu sper 5-600 de lei”, a declarat un pensionar in varsta de 65 de ani, pentru Realitatea PLUS.

Intrebat cat are pensia in momentul de fata, pensionarul a raspuns ca 1.836 de lei.

Intrebat ce ar insemna pentru el aceasta majorare chiar si cu cateva sute de lei, acesta a raspuns ca, avand in vedere ca gazul si curentul se vor scumpi, marirea nu ar reprezenta marea lucru. Omul spune in schimb ca incearca sa traga cat mai mult de bani astfel incat sa ii ajunga de la o luna la alta.

„Daca ii mai lungesc un pic cate un pic, imi ajung (banii – n.r.). Dar asa, daca ma duc sa fac cumparaturi in fiecare zi, nu mai ramane nimic”, a povestit el.

Intrebat la ce renuta mai degraba, acesta a spus ca prima data plateste facturile si dupa aceea, in functie de ce-i mai ramane, incearca sa se descurce cum poate.

„Prima data facturile si apoi ce mai ramane”, a aratat barbatul.

Intrebat ce va face in cazul in care nu va fi multumit de noua recalculare, acesta a raspuns oarecum resemnat: „Ce am sa fac? Am sa las asa ca in contestatii nu pot sa ma duc. Cat mi-o da, mi-o da acuma”.

Sursa: Newsinn