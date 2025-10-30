Alexandru Rogobete a afirmat că o cunoaştea pe doctorița Ştefania Szabo și a menționat că din respect pentru familia ei, nu va face publice informaţii ”concrete”, indiferent dacă le-ar avea sau nu.

”Eu o cunosc pe doamna doctor, Dumnezeu să o odihnească. O cunosc şi pe mama dânsei. Le cunosc bine pe amândouă şi este o situaţie tragică cu tot ce s-a întâmplat acolo. Sunt cel mai informat om din sănătate, e şi normal, datorită funcţiei. Şi dacă aş avea şi dacă n-aş avea informaţii concrete cu privire la situaţia de la Buzău, niciodată nu le-aş face publice şi nu le-аş discuta din respect pentru doamna doctor, din respect pentru colega noastră, din respect pentru familia dânsei”, a afirmat ministrul Sănătăţii, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Alexandru Rogobete a precizat că la Spitalul Judeţean Buzău există nouă chirurgi plus un medic cu contract de gardă suplimentar.

”Deci 10 chirurgi în total. Asta înseamnă că în mod normal acolo trebuiau să se realizeze în medie în jur de trei gărzi de persoană. De ce doamna doctor făcea şapte gărzi sau de ce altcineva făcea mai puţine decât putea să facă, nu ştiu. Nu am o explicaţie dacă a fost alegerea dânsei să facă mai multe, dacă era pusă de situaţia de acolo, dacă colegii dânsei nu doreau să facă mai multe gărzi. Asta se va stabili ulterior”, a mai spus ministrul Alexandru Rogobete.

Totodată, șeful de la Sănătate a recunoscut că există unităţi sanitare în ţară unde gărzile sunt acoperite cu greu, din lipsă de personal.

”Aici sunt două fenomene. O dată din lipsă de personal şi a doua oară se întâmplă un fenomen. Există şi colegi care nu doresc să facă gărzi sau care nu pot face gărzi din cauza situaţiei medicale, de exemplu, sau apar situaţii dacă pleacă cineva în concedium şi imediat se destabilizează rotaţia de gărzi. Există astfel de situaţii pentru că personalul nu este suficient şi atunci apar aceste supraaglomerări şi epuizări pentru personalul medical care este nevoit de multe ori să facă gărzi peste normativul minimal”, a conchis ministrul Sănătăţii.