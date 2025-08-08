Prețurile alimentelor au ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii peste doi ani, a anunțat, vineri, 8 august, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), care a precizat că au fost înregistrate tarife record la carne.

FAO publică în fiecare lună propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de preţuri înregistrate la un coş de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne şi zahăr.

În luna iulie, acest indice s-a situat la o medie de 130,1 puncte, în creştere cu 1,6% faţă de nivelul înregistrat luna precedentă. Acesta este cel mai ridicat nivel începând din februarie 2023, dar cu 18,8% sub maximumul istoric atins în martie 2022.

Preţurile la carne au atins un nivel record în iulie: 127,3 puncte – în creştere cu 1,2% faţă de nivelul record precedent din iunie, majorarea cererii din China şi SUA ducând la preţuri ridicate la carnea de vită şi de oaie. Importurile SUA de carne de vită au crescut după ce seceta a dus la declinul producţiei interne.

Anul trecut, China a importat cantităţi record de carnea de vită, pe fondul popularităţii în creştere al acestui tip de carne. În schimb, a scăzut preţul la carnea de porc, pe fondul aprovizionării suficiente şi al reducerii cererii, mai ales în Uniunea Europeană, a precizat FAO.

Totodată, potrivit FAO, cotațiile la uleiuri vegetale au crescut la 166,8 puncte, în creştere cu 7,1% faţă de nivelul înregistrat luna precedentă şi cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Avansul vine în contextul preţurilor ridicate la uleiul de palmier şi cel de floarea soarelui, datorită cererii robuste pe plan mondial şi problemelor de aprovizionare, deşi a scăzut preţul uleiului de rapiţă, după sosirea în Europa a noilor livrări.

Cotaţiile la cereale au scăzut în iulie, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii aproape cinci ani, ceea ce reflectă presiunile sezoniere de aprovizionare de la recoltele de grâu din emisfera nordică.

Cotaţiile la zahăr au scăzut în iulie pentru a cincea lună consecutiv, pe fondul aşteptărilor privind majorarea producţiei în Brazilia şi India, în timp ce preţurile lactatelor au scăzut pentru prima dată din aprilie 2024, mai ales la unt şi lapte praf.

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură nu a actualizat luna aceasta estimările privind recolta mondială de cereale.