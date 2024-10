„Am fost prevenit că nu mă va crede nimeni când spun asta şi sunt pregătit pentru mirare. Ideea e că, totuşi, România are în continuare cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană şi spune şi Eurostat”, a spus Chiriţoiu.

„Avem un raport care e un pic amestecat. Eu zic că are şi lucruri bune, şi lucruri mai puţin bune (…) Prima concluzie (a raportului, n.r.) şi aş spune dintre cele pozitive e faptul că avem inflaţia în scădere. România a trecut, ca toată Europa, printr-o perioadă inflaţionistă.

Cauzele le putem discuta. O combinaţie de criză declanşată de război, de invazia rusă din Ucraina, prin creşterea preţului la energie, ce a afectat toată economia, dar şi cheltuielile mari pe care le-am făcut şi noi în România şi celelalte ţări din Europa în perioada Covid-ului pentru a compensa impactul economic al închiderii economiei. Acum, inflaţia, din fericire, se duce din nou spre cifre \”low-digit\”, undeva pe la 4-5% rată anuală, ceea ce e mai aproape de ce aveam noi înainte de perioada Covid.

Din punctul nostru de vedere, şi nu numai al nostru, deşi am trecut prin inflaţia asta mare, totuşi România a rămas în continuare ţara cu cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană. Deci, avem în special la alimente cele mai scăzute preţuri din Uniune. Un pic deasupra noastră, cu preţuri ceva mai mari, sunt Polonia şi Bulgaria. Am fost prevenit că nu mă va crede nimeni când spun asta şi sunt pregătit pentru mirare. Ideea e că, totuşi, România are în continuare cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană şi spune şi Eurostat”, a spus Chiriţoiu, la conferinţa „Concurenţa în sectoare cheie”.

„Vedem şi zone în care avem preţuri ceva mai mari decât în ţările din jur”

Piețe din România au rămas funcționale și există concurență, ceea ce „ne ajută să absorbim șocul inflaționist”, a mai declarat șeful autorității de concurență.

„Totuşi, dacă pe ansamblu, preţurile au rămas mai mici decât în alte ţări, vedem şi zone în care avem preţuri ceva mai mari decât în ţările din jur. Zonele pe care ne-am concentrat în investigaţii au fost pe produse alimentare, unde aveam genul aceasta de creşteri mai mari. Vom face acest lucru în continuare.

Sunt un semnal de alarmă, dar nu sunt neapărat o dovadă de încălcare a legii, însă sunt un factori care ne atenţionează că ceva nu funcţionează bine în acea industrie şi e posibil să existe comportamente anticoncurenţiale pe care trebuie să le identificăm şi să le combatem. Spun că acum Consiliul merge la turaţia lui maximă, nu cred că putem să mai creştem volumul de activitate, dar putem face o activitate mai inteligentă. Până la acest moment am derulat 60 de investigaţii”, a subliniat Bogdan Chiriţoiu.