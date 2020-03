Premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conducerea partidului va fi testată pentru COVID-19. „Mă voi izola la Vila Lac 1”, a declarat Orban. In plus, ministrii vor intra in izolare.

„Toti senatorii intra in izolare. Vergil Chitac a fost diagnosticat pozitiv. Avand in vedere ca senatorul a participat la reuniunea Biroului Permanent National, toti membrii BPN se vor izola la domiciliu. De asemenea, tuturor senatorilor din grupul senatorial li se transmite ca au obligatia sa se autoizoleze. Nu vom astepta ancheta epidemiologica. Solicitam diagnosticarea rapida. Am solicitat Ministerului Sanatatii sa creeaze rapid un mecanism de derulare a anchetelor epidemiologice pentru toti colegii nostri. Tuturor ministrilor li se vor preleva probe pentru a fi diagnosticati.

In ceea ce ma priveste pe mine, ca premier in exercitiu, ma voi izola la Vila Lac 1, unde vom avea in continuare toate atributiile exercitate in cele mai bune conditii”, a declarat Ludovic Orban.

Potrivit acestuia, presedintele Klaus Iohannis a fost informat.

„Presedintele trebuie sa ia deciziile care se impun in astfel de situatii. Pentru noi, fundamentala este functionarea tuturor institutiilor statului”, a subliniat Orban.