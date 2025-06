PETRIȘOR PEIU (AUR) AVERTIZEAZĂ: „SUNTEM CAMPIONI LA INFLAȚIE ȘI REPETENȚI LA GUVERNARE!“

Senatorul AUR Petrișor Peiu avertizează că România este din nou pe primul loc la inflație în Europa, iar românii plătesc prețul incompetenței unui guvern interimar care „nu guvernează pentru oameni, ci pentru interesele clientelei politice“. Inflația a crescut în luna aprilie de la 4,9% la 5,5%, potrivit datelor oficiale, iar principala cauză este scumpirea alimentelor proaspete, se arată într-un comunicat al AUR.

„Suntem din nou campioni la inflație în Uniunea Europeană. Mai grav este că toată această creștere vine din scumpirea alimentelor proaspete, în primul rând a legumelor și fructelor. Iată cum suntem loviți din nou în nivelul de trai de un guvern care nu are timp să se ocupe și de români. Are timp să se ocupe de Ucraina, are timp să se ocupe de război, are timp de negocieri pentru un nou guvern care nici măcar nu se întrevede, dar nu are timp să se ocupe de viața românilor“, a subliniat senatorul AUR, potrivit sursei citate.

Petrișor Peiu atrage, de asemenea, atenția că lipsa unor politici economice clare și abandonarea agriculturii românești îi condamnă pe cetățeni la sărăcie. Iar cei care resimt cel mai dur aceste scumpiri sunt tocmai categoriile vulnerabile: pensionarii, familiile cu mulți copii, tinerii care muncesc pe salarii mici, în timp ce guvernul interimar rămâne pasiv.

„Nivelul de trai scade constant, însă de la Palatul Victoria nu vine nicio soluție. Doar promisiuni și jocuri politice fără legătură cu realitatea de zi cu zi a românilor. Nu putem continua cu un guvern care doar mimează guvernarea în timp ce oamenii se luptă cu prețuri imposibile și venituri insuficiente“, a mai declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.