Școlile generale din județul Dolj vor avea posibilitatea să participe, începând din acest an, la „Olimpiada de fotbal” , proiect demarat de către Consiliului Județean Dolj în parteneriat cu Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

Este vorba despre un program care își propune să încurajeze elevii să facă sport, optându-se pentru fotbal întrucât, spun autoritățile, este cel mai iubit sport la nivel de Dolj.

Beneficiari vor fi 3.000 de elevi din 120 de școli generale.

Acestora li se asigură, cu bani din bugetul CJ Dolj, echipamentul necesar și ce mai este nevoie pentru deplasare, atunci când situația o va impune.

„Proiectul este unul inedit și se adresează elevilor de școală generală din întreg județul. Sunt 120 de școli și aproximativ 3.000 de elevi. Proiectul demarează anul acesta și va fi derulat an de an. Am considerat că este necesar să încurajăm tinerii să facă sport. Sunt binevenite astfel de competiții la nivel de școală. Am ales fotbalul pentru că este cel mai iubit sport în județul Dolj. Vom susține financiar proiectul, cu bani din bugetul CJ Dolj, fiecare echipă fiind dotată corespunzător. Am încheiat parteneriat cu CS Știința U Craiova și cu ISJ Dolj. Fiecare școală va avea câte o echipă și campionatul va avea loc pe șase zone, urmând ca finala să se deruleze pe baza sportivă a CJ Dolj, cea de la Aeroportul Craiova. Le dorim succes tuturor și sunt convins că prin acest proiect vom încuraja sportul de masă”, a declarat președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

CJ Dolj va aloca, pentru proiectul derulat anul acesta, suma de 250.000 de lei.

Sursa: Realitatea de Dolj