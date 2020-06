La vârsta la care boala şi suferinţa sunt platitudini, iar viaţa este infinită, Valentina, o tânără studentă de 21 de ani a Universităţii din Craiova, visează să se trezească dimineaţa fără dureri, fără chinul gândului că viaţa i s-ar putea opri brusc, nedrept şi nemilos.

În urmă cu doi ani, Valentina a trecut prin prima intervenţie chirurgicală, iar atunci pronosticul părea optimist.

Valentina are o tumoră la tibia dreaptă. A fost operată în România, dar a recidivat. Acum este mai grav decât a fost la prima intervenţie chirurgicală. Ca un paradox al vieţii, când noi sărbătoream ziua copilului şi a copilăriei, Valentina a aflat că boala s-a agravat, iar tumora a crescut foarte mult.

Zâmbetul, visurile şi viaţa Valentinei costă 20.000 de euro, atât costă intervenţia chirurgicală la un spital de specialitate din Italia, însă timpul este extrem de scurt. La finalul acestei luni tânara trebuie să fie operată.

„Au trecut doi ani de la prima operaţie, mă durea piciorul foarte rău, iar un doctor din Craiova mi-a spus în urma unor radiografii că totul este bine şi să iau calmante ca să îmi treacă. În decembrie am fost să îmi fac un RMN ca să ştiu că totul e bine, când am fost chemată să iau rezultatele am aflat că tumora este din nou prezentă. Am căutat doctorul care m-a operat, iar acesta m-a asigurat că este totul bine şi să merg acasă că nu am nimic. Durerile, însă, se accentuau cu fiecare zi…”, povestește Valentina.

Și pentru că nimic nu era clar cu starea sa de sănătate, familia tinerei a decis să meargă în Italia, la spital, unde medicii i-au dat o veste deloc bună.

„În final am decis împreună cu familia mea să mergem în Italia la un spital de specialitate, acolo am aflat că este mai grav ca prima dată. La începutul lunii iunie, doctorul din Italia mi-a spus că boala s-a agravat, tumora a crescut foarte repede şi că intervenţia chirurgicală nu mai poate fi amânată. Mama şi surorile mele au făcut eforturi disperate să strângă cei 20.000 de euro, atât costă operaţia la spitalul din Italia de care depinde viaţa mea, din păcate nu au reuşit să-i strângă… Durerile sunt insuportabile şi sunt nopţi în care plâng de dureri”, povestește tânăra, cu lacrimi în ochi, dar cu optimism în privire.

Noi, fiecare dintre noi, putem să fim salvatorii Valentinei!

1 sau poate 5 euro sunt bani care s-ar putea adăuga la viaţa Valentinei!

O putem ajuta pe Valentina donând în contul:

Cont bancar BCR, lei: RO13RNCB0134152429780001

Cod swift:RNCB RO BU

Cont BCR euro: RO72RNCB0134152429780006,

SWIFT COD: RNCB RO BU

Titular cont: Gradinaru Valentina Gabriela