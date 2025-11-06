După ce măsurile de austeritate au sărăcit deja mii de români, Guvernul lui Bolojan pregătește acum un val de concedieri. De la 1 ianuarie, 13.000 de angajați ar urma să rămână fără locuri de muncă ca parte a restructurărilor cerute de premier. Astăzi, ministrul Dezvoltării prezintă toate datele în ședința de Guvern, iar săptămâna viitoare liderii se reunesc din nou ca să stabilească forma finală a proiectului.

Noul pachet vine cu restructurări în administrația locală și centrală, cu interzicerea cumulului între pensie și salariu, dar și cu reducerea numărului de parlamentari. Acestea sunt doar câteva proiectele discutate până acum în Coaliție, care ar putea fi cuprinse următorul pachet de măsuri.

În ceea ce privește reforma din administrație, se anunță circa 13.000 de concedieri. Aici vorbim în special de angajații din administrația locală. Așadar, din primării, de la consilii județene ar urma să fie dați afară aproximativ 10% dintre angajații care ocupă în momentul de față un post.

Este o decizie parțială luată în Coaliția de guvernare, la ultima ședință. Sursele citate de Realitatea PLUS spun însă că discuțiile urmează să fie reluate săptămâna viitoare, astfel încât să se ajungă la o formă finală a acestui proiect, care să poată fi asumată de Guvern în Parlament, și asta deoarece decizia în Coaliție a fost ca acest proiect să fie adoptat prin asumare.

Au fost tensiuni și discuții îndelungi pe tema acestui proiect, discuții care s-au întins pe mai bine de două luni pe tema acestor concedieri.

În ședința de guvern de astăzi ministrul Dezvoltării a prezentat primele date înainte de a veni cu proiectul final pe această reformă. S-a decis și cum va arăta reforma din administrația centrală. Și de acolo se vor face reduceri, însă doar de cheltuieli, nu neapărat de personal. Ar urma ca cheltuielile din administrația centrală să se fie diminuate cu 10%.