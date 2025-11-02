Președintele Nicușor Dan stârnește din nou controverse după ce a participat la evenimentul de lansare în cursa pentru Primăria Capitalei a liderului USR, Cătălin Drulă. Gestul său a fost criticat ca fiind o sfidare la adresa principiului de echidistanță politică pe care ar trebui să îl respecte șeful statului.

Întrebat de jurnaliști cum este posibil ca „un președinte apolitic să susțină apolitic un candidat la Primărie care l-a și dat afară din partid”, Nicușor Dan a răspuns ironic: „Nu știi despre ce țară și despre ce candidat vorbiți.”

După insistențele presei, președintele a clarificat doar parțial situația: „Am venit la un eveniment al USR București, am dat niște mesaje pentru București și asta este tot.”

Întrebat dacă va participa și la lansarea altor candidați pentru a demonstra imparțialitate, șeful statului a oferit un răspuns evaziv: „În funcție de invitație, de program, vom lua în considerare.”

Prezența lui Nicușor Dan la evenimentul USR a fost interpretată de observatori politici drept o implicare directă în campanie, gest care încalcă neutralitatea cerută funcției prezidențiale.