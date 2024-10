În cadrul unei vizite oficiale la Cluj, președintele PNL – Nicolae Ciucă a transmis un mesaj puternic despre importanța investițiilor în dezvoltarea economică a României. Însoțit de lideri locali și reprezentanți ai Partidului Național Liberal, candidatul la președinția României a pus accent pe susținerea investițiilor majore, menționând în mod special două companii din regiune care joacă un rol semnificativ în economia locală și națională: fabrica Lorraine și noua unitate de producție a companiei farmaceutice Stada.

Prima oprire a lui Nicolae Ciucă a fost la fabrica Lorraine. Până acum, compania a investit 75 de milioane de euro în România, iar pe viitor urmează să suplimenteze această sumă cu încă 40 de milioane de euro. Lorraine produce anual 70.000 de tone de produse de panificație, destinate atât retailerilor mari, cât și industriei HoReCa din România și din alte țări din regiune, cum ar fi Grecia și Bulgaria.

Cu o echipă de 560 de angajați, fabrica Lorraine joacă un rol important în comunitatea locală și contribuie la exporturile României. „Lorraine este un model de dezvoltare industrială pe care ne dorim să îl vedem replicat în întreaga țară”, a subliniat Nicolae Ciucă, adăugând că susținerea investitorilor străini este esențială pentru dezvoltarea unei economii durabile.

Următoarea oprire a delegației a fost la Turda, acolo unde a fost inaugurată prima fabrică de medicamente construită de la zero în România de o companie multinațională în ultimele trei decenii, aparținând companiei Stada. Această unitate modernă este capabilă să producă anual până la 150 de milioane de cutii de medicamente, destinate pieței interne, dar și exportului în alte țări europene.

„Investițiile în domeniul farmaceutic sunt esențiale pentru România”, a declarat Nicolae Ciucă. Cu un total de 400 de locuri de muncă create, fabrica Stada din Turda sprijină atât economia locală, cât și accesul românilor la medicamente produse la standarde înalte de calitate. O mare parte din materia primă folosită în producție provine chiar din România, ceea ce contribuie la consolidarea lanțului de aprovizionare local.

„În 2022- am reușit să atragem cea mai mare suma a investițiilor străine directe, Stada e una din companiile care a contribuit. Trebuie sa facem față tuturor provocărilor, inclusiv de securitate, este nevoie de medicamente. Domeniul producției de medicamente este strategic”, a mai spus acesta..

Nicolae Ciucă a vizitat parcul sportiv din Florești. Într-un moment inedit, acesta a jucat fotbal cu Emil Boc și Lucian Bode.

De asemenea, a vizitat Centrul de Neurochirurgie și Patologie Cerebro-Vasculara din Cluj- reprezintă o investiție în valoare de 230.734.270,56 lei din care contribuție PNRR 219.197.557,02 lei. Termenul de finalizare al investitiei este 30 iunie 2025. Noua clădire va cuprinde:

– 79 de paturi, din care 72 pentru adulți si 7 pentru pacienții pediatrici (in saloane de tip mama si copil)

– 26 de paturi de Terapie Intensivă, din care 2 paturi dedicate pacienților pediatrici și 4 paturi izolate individual pentru cazurile septice

– 1 sală hibrida de operații pentru intervenții endovasculare cu ajutorul angiografului

– 6 săli de operatii dotate cu săli de pregătire și de trezire

– ambulator cu 1 cabinet de internari și 3 cabinete de consultații

– dispecerat dedicat pentru preluarea urgentelor

– sala de kinetoterapie

– cabinet de explorari neurofiziologice

– cabinet psihologie

– sala de curs cu 120 de locuri pentru pregatirea studentilor

– sala didactica de microchirurgie experimentala pentru studenti si rezidenti

Nicolae Ciucă, Cluj: Este remarcabil modul în care autoritățile locale sprijină investițiile

„Am participat la o activitate în Municipiul Cluj Napoca și, de asemenea, în orașele Turda și Câmpia Turzii, în comuna Florești. A fost o activitate care a pus în evidență investițiile și dezvoltarea economică la nivelul Muncipiului Cluj Napoca și în cele două orașe, așa cum am spus, Turda și Câmpia Turzii.



Este remarcabil modul în care autoritățile locale sprijină investițiile, atât cele locale, cât și cele străine. Investitorii au mulțumit pentru modul în care au cooperat și pentru faptul că s-a reușit într-un termen foarte scurt, vă dau exemplul investiției de la Turda, care a fost semnată acum 2 ani de zile, iar în acest moment, se pregătesc să înceapă producția, chiar de mâine, investiție de 70 de milioane de euro, sigur, cu ajutor de stat, un ajutor de stat care în primii 5 ani de zile o să fie returnat Guvernului prin plata taxelor din venit.



Ceea ce este remarcabil, modul în care autoritățile locale se preocupă de nevoile cetățenilor, așa cum am văzut în comuna Florești și pot să spun că mi-a plăcut foarte mult, o investiție de 4 milioane de euro într-un parc, unde am văzut foarte mulți copii și tineri. Este absolut remarcabil.



Aici, la Cluj Napoca, am putut să văd mai multe proiecte demarate de domnul primar Boc. Domnul primar lucrează foarte bine cu președintele Consiliului Județean, Alin Tișe. Este o echipă liberală. Este un model de administrație liberală, care au înțeles care sunt nevoie și așteptările cetățenilor din Cluj Napoca și sunt foarte bucuros să văd cum a evoluat investiția în Spitalul de Neurochirurgie.



De asemenea, partea aceasta de cultură care este absolut lăudabilă pentru demersurile care au fost făcute de către conducerea Academiei Naționale de Muzică și am avut o prezentare din partea domnului rector cu tot ceea ce înseamnă a pune în valoare cultura noastră.



În același timp, am avut o vizită la o companie care dezvoltă proiecte de inteligență artificială și, vă spun, nu erau singuri, erau cu o altă companie din Norvegia foarte renumită. Când vii în România și întâlnești interesul unei astfel de companii pentru colaborare, nu poți decât să ai încredere că țara noastră are un viitor în ceea ce înseamnă înclusiv domeniul acesta de înaltă tehnologie.



Le mulțumesc foarte mult și domnului primar și domnului președinte al Consiliului Județean, întregii administrații liberale pentru tot ceea ce au realizat”, a transmis liderul PNL.