”Nu sunt un om politic obişnuit, adică ceea ce se cheamă un om politic de carieră. Am purtat o viaţă întreagă uniforma Armatei Române şi aceea a fost cariera pe care am urmat-o, treaptă cu treaptă. În politica românească e nevoie de onoare, de încredere, de respectul faţă de cuvântul dat. Trecerea de la viaţa în uniformă la cea civilă nu a fost uşoară, dar am continuat să îmi respect jurământul şi să îmi fac datoria”, a scris, miercuri, pe Facebook, Nicolae Ciucă.

”În slujba țării”. Cronica lui Dinescu: E absolut înduioșător cum s-a îndrăgostit de soție, cum a văzut-o acum 41 de ani prin gardul dintre licee

Liderul PNL a distribuit din nou link-ul către cartea sa, ”În slujba ţării”, unde oferă detalii despre viaţa şi cariera sa.

Cartea de peste 240 de pagini a fost lansat duminică, 8 septembrie, în cadrul unei emisiunii televizate.

Ion Cristoiu recomandă cartea lui Nicolae Ciucă: ” Este un om așezat. Eu vă recomand, eu am citit-o. Merită

Sursa: Realitatea Din PNL