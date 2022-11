Liviu Dragnea a făcut dezvăluiri explozive în ediția de duminică seara a emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea

Anca Alexandrescu: Dl Dragnea, spuneti-mi acum despre grupul de la Cluj si dl. Ioan Rus, despre miscarile care au fost in fotbal…

L. Dragnea: Grupul de la Cluj e Ioan Rus, Virgil Ardelean si Florian Coldea. Asta e grupul de la Cluj si sunt oameni care ii folosesc, oameni cu bani. De ce s-a apropiat Grindeanu de Rus? Pentru ca Rus a fost mereu interesat de ministerul Transporturilor.

Anca Alexandrescu: Deci dl Rus care a fost ministrul Transporturilor la un moment dat are interese in acest domeniu?

L. Dragnea: Da, exact. Cum am spus si de Nelutu Varga. Grupul de la Cluj are interese in continuare (in Transporturi – n.r.). Asta e grupul de la Cluj.

Anca Alexandrescu: Dar Coldea nu mai e nimic…

L. Dragnea: Nu e adevarat. Coldea va fi tot timpul ceva. Sa nu crezi ca el a plecat cu buzunarele goale de la SRI. Grupul de la Cluj a fost ceva – un ghem intre servicii, politica si bani. Astea sunt <<petardele>> (cu fotbalul – n.r.). Ei nu castiga bani din fotbal, ci din imobiliare. Inca nu decide el (Coldea – n.r.) tot ce se intampla in tara asta. Vrea sa decida. Are (oameni – n.r.) si la PNL, si la PSD si la AUR. L-am auzit vorbind la telefon in engleza cu o firma care a fost sunata de Coldea ca sa preia AUR si sa ridice paridul, a spus ca nu e problema de bani. Am auzit cu urechile mele.

Anca Alexandrescu: Nu are nimeni leac pentru Coldea?

L. Dragnea: Ba da, viitorul presedinte al Romaniei daca va fi patriot, daca va fi nevandut, daca va sti economie si va avea curaj.

Anca Alexandrescu: Cine va fi presedintele Romaniei? Dl. Geoana?

L. Dragnea: Sunt multe nume vehiculate (la presedintie – n.r.). Ceea ce nu stiu ei e ca stapanul lor inca nu a luat o decizie.

Coldea nu e peste tot. El are oameni, incearca. Partidele actuale, cu exceptia UDMR poate, sunt foarte bine coordonate de servicii, de multinationale, de dl Coldea, si nu de interesele romanilor.