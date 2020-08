Lia Olguța Vasilescu, candidatul PSD la Primăria Craiova, nu are emoții în privința rezultatelor alegerilor locale, fiind convinsă că va obține voturile majorității alegătorilor.

Aceasta a mai spus, în cadrul unei conferințe de presă, organizată marți, că nu va mai abandona primăria.

„Cu Mihai Genoiu am început să lucrez în 2013 și m-am bucurat să constat că după ce a fost ales primar în locul meu a continuat toate proiectele pe care le aveam în derulare. Cu siguranța cunoașteți proiectele mele. Multe sunt deja începute în acest mandat pentru că eu am ținut legătura cu domnul Genoiu și, așa cum probabil știți, Piața Veche care va deveni fan zone are deja studiu de fezabilitate finalizat. Dracula Park, la fel, are studiul de fezabilitate finalizat. Contractul de apă, canalizare, aducțiunea firului II Isvarna este în procedură de licitație finala. (…) Cu certitudine, în momentul în care voi ajunge primar nu voi mai abandona primăria”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Candidatura acesteia a fost anunțată oficial, marți, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Craiova.