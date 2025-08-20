Guvernul discută din nou legea de plată a pensiilor private, după ce proiectul a fost retras în urma protestelor. Premierul Ilie Bolojan are pe masă trei variante, însă pleacă de la cea care permite retragerea a maximum 25% din contribuție, la momentul pensionării.

În ședința de mâine, Executivul va analiza și alte două scenarii: retrageri de până la 35% din activ, cu plata restului în 7 ani, respectiv retrageri de 30% și plata pe 8 ani. Potrivit surselor, una dintre aceste variante are șanse mai mari de a fi adoptată, fiind sprijinită de partidele din coaliție.

În forma actuală, proiectul prevede că se pot retrage maximum 25% din banii acumulați, iar plățile lunare se pot întinde pe 10 ani. În prezent, însă, legislația ASF permite retragerea integrală sau plata eșalonată pe 5 ani.

Marți a avut loc o întâlnire la Parlament, cu participarea reprezentanților ASF, Ministerului Muncii, administratorilor de fonduri, sindicatelor și patronatelor, prin CES. La discuții s-a pus pe masă varianta creșterii retragerii inițiale la 35% și reducerea perioadei de plată la 7 ani, dar și scenariul retragerii de 30% și plata pe 8 ani.

Proiectul elimină plata unică a activului acumulat, opțiune preferată până acum de majoritatea contributorilor. Datele ASF arată că, dintre cei aproape 200.000 de români care au încasat pensii private între ianuarie 2016 și martie 2025, peste 75% au ales varianta retragerii integrale.

Noua propunere legislativă prevede plata programată pe maximum 10 ani sau varianta unei pensii viagere. Autoritățile invocă standarde europene și recomandări OECD, însă în alte state există soluții mai flexibile pentru participanți.

În prezent, în Pilonul II de pensii sunt acumulate peste 36 de miliarde de euro, adică peste 10% din PIB. Sistemul a fost introdus în 2009, iar toți salariații între 18 și 35 de ani au intrat automat, alături de toți debutanții pe piața muncii.

