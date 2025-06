Deputatul AUR Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, susține că comisia va continua procesul de transparentizare a activității instituțiilor publice. „Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții atrage atenția, cu maximă responsabilitate, asupra unui fenomen care riscă să se instaleze ca practică: tăcerea instituțională în fața Parlamentului“, afirmă Laura Gherasim, într-un comunicat de presă.

Potrivit deputatului AUR, solicitările transmise de Comisie către instituțiile statului nu sunt simple formulare administrative. Ele decurg dintr-o funcție constituțională de control, iar „răspunsul în termenul legal nu este opțional, ci o obligație prevăzută de lege“.

Laura Gherasim susține că refuzul sau întârzierea acestui răspuns (peste termenul legal) este mai mult decât o omisiune procedurală. Este:

o încălcare a legii,

o sfidare a Parlamentului României,

o încălcare a principiului colaborării loiale între autorități,

și, cel mai grav, o manifestare de dispreț față de cetățeanul român.

Deputatul AUR a oferit și exemple de instituții care au depășit termenul legal (de cel mult 30 de zile) pentru răspuns. Unele au chiar întârzieri record, mai ceva decât trenurile CFR. Iată și exemplele oferite de deputat:

Prefectura Ilfov – 74 zile întârziere Primăria Sectorului 6 – 73 zile întârziere ANPC – 58 zile întârziere Primăria Municipiului București – 45 zile întârziere Primăria Constanța – 37 zile întârziere Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități – 37 zile întârziere Ministerul Afacerilor Interne – 25 zile întârziere Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc – 25 zile întârziere Administrația Națională a Penitenciarelor (parțial) – 25 zile întârziere Ministerul Agriculturii – 19 zile întârziere

Joi, 12 iunie, reprezentanții instituțiilor menționate sunt așteptați pentru clarificări oficiale, la Biroul Comisiei din cadrul Camerei Deputaților.

„Comisia va continua procesul de transparentizare a activității sale și va organiza periodic conferințe de presă, în prezența reprezentanților instituțiilor, pentru a discuta în mod public anumite situații. Parlamentul este ultima instituție sesizată și ultima speranță a cetățenilor, iar aceste anomalii trebuie rezolvate împreună“, afirmă Laura Gherasim.

Deputatul AUR a prezentat public constatările și acțiunile recente ale Comisiei pe care o conduce:

Protecția copilului este o prioritate națională.

Protejarea copilului este o responsabilitate directă a statului, conform art. 49 din Constituție și Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Vizitele efectuate de către reprezentanții Comisiei la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Galați și Constanța au confirmat existența unor disfuncționalități administrative care pun în pericol interesul superior al minorului cetățean român. „Un stat care nu apără copilul nu are scuze. Are responsabilitate și are vină“, a afirmat deputatul AUR.

Potrivit Laurei Gherasim, Comisia va aprofunda tot cadrul legislativ pentru a înțelege în profunzime cu ce se confruntă familiile care au depus petiții și va verifica activitatea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și a DGASPC. De asemenea, Comisia a solicitat Biroului Permanent al Camerei Deputaților suplimentarea personalului tehnic de specialitate, pentru a putea susține eficient activitatea legislativă și de control. Reducerea personalului tehnic și reducerea salariilor existente nu pot fi justificate în detrimentul funcționării Parlamentului.

Sistemul penitenciar – disfuncționalități grave

În cadrul vizitelor efectuate la Penitenciarele Constanța-Poarta Albă, Vaslui și Giurgiu, Comisia a constatat:

Lipsa personalului medical. Este o urgență! Ministerul Sănătății trebuie să intervină de urgență în procesul de custodie al persoanelor private de libertate.

La Penitenciarul Giurgiu, în ziua vizitei Comisiei, nu existau medici încadrați. Tot personalul medical era reprezentat de un singur psiholog. Acesta a fost nevoit să resusciteze un deținut, pe lângă alte urgențe. „Ne înclinăm în fața lui, dar NU putem accepta această situație de avarie!“, susține Laura Gherasim.

Niciun candidat nu s-a prezentat la concursurile publice pentru posturile de medic. Este o problemă gravă, care trebuie analizată și soluționată, afirmă deputatul AUR, care a mai constatat următoarele:

Personalul operativ este insuficient.

Programele de reinserție socială sunt nefuncționale în practică.

Liberarea condiționată a ajuns doar o iluzie legală, înlocuită în practică de executarea integrală a pedepsei, indiferent de eforturile de reintegrare?!

„Este corect ca, în ciuda avizelor pozitive ale comisiilor din penitenciare, instanțele să amâne continuu, până când deținutul ajunge să execute întreaga pedeapsă, ignorând astfel eforturile depuse pentru diminuarea pedepsei? Dacă aceste eforturi sunt ignorate, însuși principiul de asumare a faptelor și de redresare pentru reintegrarea socială este subminat, ceea ce contravine obiectivelor sistemului de justiție.Realitatea trebuie spusă, oricât de incomodă ar fi“, susține președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.

Potrivit Laurei Gherasim, pe 30 septembrie 2025 va fi organizată o Dezbatere Națională – o nouă viziune socială pentru Reforma Legii Penale – Prevenție – Condamnare – Vindecare – Reintegrare – Normalitate – Lege, la Sala Drepturilor Omului – Palatul Parlamentului. Sunt invitați reprezentanți ai Ministerului Justiției, ANP, avocați penaliști, judecători, magistrați, ONG-uri și specialiști din România și din alte state. Finalitatea acestei dezbateri va fi redactarea unui proiect de lege detaliat și aplicabil pentru o reformă penală reală.

Persoanele care doresc să contacteze Comisia în vederea participării la acest eveniment, sau să propună posibile soluții, sunt rugate să trimită un mesaj, pe adresa de e-mail: [email protected], până la data de 15 august, pentru analiză.

„Vom ieși în continuare pe teren. Parlamentarii trebuie să vadă realitatea cu ochii lor, nu doar în rapoarte. În fiecare zi de marți vor avea loc audiențe cu cetățenii. Deputații vor organiza aceste întâlniri prin rotație, oferind posibilitatea petenților de a-și clarifica problemele și de a solicita sprijinul necesar.Comisia devine un spațiu activ de dialog între cetățeni, reprezentanți ai presei, autorități și Parlament“, mai spune Laura Gherasim, potrivit sursei citate.

Cum puteți depune o petiție: