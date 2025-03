Kremlinul a confirmat planurile privind organizarea marţi a unei convorbiri telefonice între preşedinţii rus Vladimir Putin şi cel american Donald Trump, dar a refuzat să anticipeze agenda discuţiilor. Potrivit Reuters, şeful administraţiei americane anunţase deja că printre temele avute în vedere se numără concesiile teritoriale pe care le-ar putea face Kievul şi controlul asupra centralei nucleare Zaporojie.

Unitatea nucleară Zaporojie, aflată încă de la începutul conflictului sub controlul forţelor ruse, nu a mai livrat energie teritoriului ucrainean, iar Kievul a avertizat în mai multe rânduri asupra pericolului de securitate în care se află centrala, scrie Radio România Actualități.

Corespondentul RRA la Washington, Doina Saiciuc, şi contextul primei convorbiri Trump-Putin de la anunţarea plănuitei încetări a focului: Revenind aseară la Washington, de la reşedinţa sa din Florida, preşedintele Trump a spus reporterilor la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force 1 că va avea mâine o convorbire telefonică cu preşedintele rus Putin, arătând că cele două părţi au discutat deja „împărţirea anumitor bunuri”.

În efortul de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Donald Trump a părut să semnaleze că administraţia sa nu se va opune menţinerii de către Rusia a controlului asupra unor părţi ocupate din teritoriul ucrainean după lansarea invaziei de acum mai bine de trei ani: Vom vedea dacă avem ceva de anunţat, poate marţi. Voi vorbi cu preşedintele Putin marţi.

Am realizat o mulţime de lucruri şi în weekend, vreau să văd dacă putem pune capăt acestui război. Poate că putem, poate că nu putem, dar cred că avem o foarte bună şansă să o facem. Vom vorbi despre pământ; situaţia este diferită decât cea dinaintea războiului. Vom vorbi despre centralele electrice. Aceasta este o mare problemă. Cred că am discutat deja despre foarte multe lucruri cu ambele părţi, am vorbit deja despre împărţirea anumitor bunuri.

Trump a evitat să spună clar dacă convorbirile cu Putin vor rezulta într-o încetare a focului, limitându-se la a arăta că negocierile sunt în progres. În aceeaşi zi, ieri, consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe Mike Waltz prevenea într-un interviu pentru televiziunea ABC împotriva aşteptărilor privind retragerea ruşilor „de pe fiecare centimetru al teritoriului ucrainean, inclusiv din Crimeea”.

Waltz a acuzat că administraţia Biden a urmat politica războiului fără sfârşit. Săptămâna trecută, oficialii americani spuneau că mingea este în terenul ruşilor, după ce Kievul a fost de acord cu o încetare a focului.

Până acum, Putin a rezistat aprobării totale a propunerilor americane, citând nuanţe care necesită „o reflecţie meticuloasă”, în vreme ce trupele sale încearcă să respingă forţele ucrainene din regiunea sud-vestică a Rusiei – Kursk – şi să priveze Kievul de orice avantaje în negocieri. Rusia, se ştie, a venit în mod constant cu cereri maximaliste pe care Ucraina le consideră inacceptabile. Este neclar însă ce garanţii de securitate ar primi Ucraina pentru a se proteja de viitoare atacuri ale Rusiei sau dacă Trump ar putea asigura vreo concesie de substanţă din partea lui Putin.

Consilierul pentru securitate naţională Mike Waltz a fost întrebat de televiziunea conservatoare Fox News dacă nu cumva preşedintele Trump este jucat de Vladimir Putin.

Mike Waltz a reacţionat: Este aproape hilar, atât preşedintele Putin, cât şi Zelenski ne-au spus în prima noastră convorbire telefonică, în urmă cu numai în câteva săptămâni, că numai preşedintele Trump poate conduce la încheierea războiului. Ştim cu cine avem de-a face de ambele părţi. Suntem angajaţi în diplomaţie, şi aceasta va implica atât recompense, cât şi pedepse, pentru a aduce ambele părţi la masa negocierilor şi a rezolva problema într-un mod durabil.

Cu numai câteva zile în urmă însă, vorbind reporterilor în Canada, secretarul de stat Marco Rubio părea ceva mai sceptic în legătură cu intenţiile lui Vladimir Putin: Cred că întrebarea este: avansăm către o încetare a focului sau asistăm la o tactică a amânării?

La Consiliul Atlantic, analistul Daniel Fried a arătat că negocierile vor depinde de cele ce au fost discutate în spatele uşilor închise, vineri, la Moscova: ceea ce nu este făcut public acum este ce i-a spus Putin emisarului american Witkoff, şi dacă Putin şi Trump vor vorbi curând; şi, da, cei doi vor vorbi în cursul zilei de marți.