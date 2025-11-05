Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat cu umor scandalul de corupție cu ramificații la vârful Guvernului, spunând că nu crede în ipoteza unei anchete care să-l vizeze direct pe premierul Ilie Bolojan.

„Dacă Ilie Bolojan este chemat la DNA, eu mă încuscrez cu dl. Rutte!”, a spus Cristoiu, ironizând scenariile apărute în spațiul public. „Din punct de vedere politic, nu văd cum cineva se va pune în mișcare, pentru că Bolojan nu e copt ca să cadă de pe cracă. Aceste scandaluri de DNA sunt doar scandaluri mediatice”, a adăugat acesta.

Cristoiu a lansat și o critică dură la adresa premierului, pe care îl consideră „un manager slab” și „un userist în haine liberale”.

„Premierul Bolojan este userist. Nimic din ce e USR nu e corupt. Este o axiomă”, a spus jurnalistul, pe un ton ironic. „Din punct de vedere al opoziției, e o greșeală să se meargă pe ideea că Ilie Bolojan e corupt, chiar dacă ar fi. Nimeni nu o să creadă. El trebuie să plece pentru că este un administrator catastrofal al țării. Pe asta trebuie să se meargă, pe măsurile lui de austeritate.”

Cristoiu a concluzionat că, indiferent de anchetele în desfășurare, problema reală a guvernării Bolojan nu este corupția, ci „dezastrul administrativ și lipsa de viziune”.