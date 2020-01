Proiecte demarate anul trecut și continuate în acest an, altele care abia acum prind contur, priorități și restanțe, toate acestea sunt în evidența primarului Craiovei, Mihail Genoiu. Edilul nu a întocmit un clasament al acestor proiecte pentru că, spune el, toate sunt ample și cu efect major pentru locuitorii Băniei.

Reporter: Început de an, proiecte vechi și continuate în prezent și, poate, proiecte care abia acum iau naștere. Ce ne spuneți despre aceste obiective?

Mihail Genoiu, primarul Craiovei: Anul 2019 a fost unul foarte bun pentru investiții, vorbind despre Craiova. Cele din bugetul local, anul trecut, au reprezentat un record. Nu am făcut calcule exacte, dar vorbim despre suma de peste 100 de milioane, ceea ce este efectiv un record la nivelul municipiului Craiova. Proiectele din 2019, mare parte din ele, nu s-au finalizat ci continuă și anul acesta. Amintesc, aici, stadionul de atletism care abia a trecut puțin de jumătate, ca și construcție, și care se va finaliza undeva la sfârșitul lunii aprilie.

Rep.: Cum au decurs lucrările până acum? Sunteți mulțumit?

M.G.: Da. Totul se desfășoară foarte bine. Am avut zile unde am găsit peste 130 de muncitori pe șantier. Față de graficul de lucrări, echipa a fost întotdeauna în avans. Zilele trecute, a răsărit și gazonul. Arată bine. Un verde foarte deschis. Acolo este o tehnologie altfel decât la stadionul de fotbal. La stadionul de atletism, gazonul a fost însămânțat toamna trecută. Vremea a ajutat și avem acolo un covor verde. De asemenea, foarte bine a mers lucrarea la Carpen, una de altfel complexă. S-a reușit să se toarne stratul de uzură. Sperăm ca în primăvară să reușim, dacă vremea ne ajută, să începem finalizarea stratului de uzură. 30%, poate chiar sub 30% mai avem de realizat.

Rep.: În domeniul sănătății ce proiecte aveți în lucru?

M.G.: Clinica de Hematologie este aproape de finalizare. Este un proiect important întrucât este singura clinică din Oltenia. Totul s-a derulat provizoriu, în această perioadă, și nu este ușor pentru cei care sunt direct implicați. Acum se lucrează la dotări. Se fac ultimele ajustări și, zicem noi, până la sfârșitul acestei luni va fi gata. Totul a fost reabilitat aici, s-a și mărit construcția, a fost montat un lift pentru pacienți.

Rep.: Dacă tot am amintit investițiile în domeniul sănătății, ce planuri aveți pentru anul acesta?

M.G.: Finalizăm, la „Filantropia”, clădirea pentru a monta aparatul RMN. Avem aparatul și urmează să fie și construcția gata. În fază foarte avansată este și procedura pentru ambulatoriu, tot la „Filantropia”. Este în derulare licitația pentru execuție. Avem proiectul tehnic întocmit. Este o lucrare pe fonduri europene. Dacă ne mutăm la Spitalul „Victor Babeș”, acolo este în derulare proiectul pentru reabilitarea termică a două corpuri. Și aici se fac pe fonduri europene. Tot la „Victor Babeș” avem în lucru un proiect privind construcția unei clădiri pentru un CT performant. Nu în ultimul rând, la Spitalul de Neuropsihiatrie este vorba despre o clinică de recuperare. Sperăm ca și aici să demarăm execuția, anul acesta. Va fi o construcție de la zero. Proiectul este în lucru.

Rep.: Cu bani din bugetul local?

M.G.: Deocamdată nu știm. Noi am învățat un lucru privind modul de derulare al investițiilor. Acesta trebuie să fie: îți faci studiul, faci proiectul și apoi umbli după finanțare. Dacă umbli după finanțare, o obții și apoi te apuci de proiect, riști să rămâi cu banii necheltuiți. Noi așa am lucrat și așa vom continua. La finanțare contează ce ai. Arăți proiectul și altfel stau lucrurile. Este mai important să arăți că ai ceva, nu să spui că ai vrea să faci ceva. Ești mult mai riguros și câștigi timp. Acesta este adevărul.

Rep.: Trecem de la domeniul sănătății la cel al educației. Craiovenii sunt interesați de stadiul lucrărilor de reabilitare a bazinului de înot de la Colegiul Carol I. Ce ne spuneți?

M.G.: Bazinul este gata. Am finalizat și procedura de recepție a lucrării și o să îl inaugurăm. Am avut o întâlnire cu directorul colegiului pentru a stabili și aspectul ce ține administrare. Acest bazin va funcționa pentru elevi, începând de la clasa zero și până la clasa a XII-a. În cadrul colegiului, ei își pot crea un program în funcție de programa școlară. Pot avea ore de sport de înot, dar vor regla cu inspectoratul. Orele vor fi gratuite, iar în afara orelor de școală, bazinul poate să funcționeze cu profesorii din cadrul școlii, dar pentru toți copiii din oraș care se vor înscrie în mod ordonat, pe grupe, pe perioade. Se va face un grafic. Interesul nostru este ca acolo să se creeze o pepinieră de sportivi. Este foarte important pentru administrația locală această zonă de sănătate prin sport a populației, zonă care implică mișcarea. Facem eforturi pentru a asigura cât mai multe baze sportive, semn că am luat în administrare și hipodromul.

Rep.: Ce lucrări implică această reabilitare a hipodromului?

M.G.: Am luat hipodromul de la Ministerul Tineretului, l-am trecut la RAADPFL și cât de curând îl vom lua și de acolo și ne vom ocupa noi, cei de la primărie. Suntem în discuții, cunoaștem drumul în privința proiectului, așa cum am învățat din cel parcurs pentru stadionul de atletism. Vom începe cu o consultanță de la cel mai înalt nivel. Nu vom face nicio cheltuială până nu vom avea un studiu. Anul acesta, vom face contractul de consultanță. Sunt peste 20 de hectare de teren care vor fi readuse la viață și care vor întregi, oarecum, zona Parcului Romanescu.

Rep.: Ați amintit și de parcuri. Când se vor plimba craiovenii pe pod?

M.G.: Podul, 95% este realizat. Mai sunt mici lucrări de făcut și imediat ce vremea va permite vor fi efectuate. Este vorba despre o asfaltare, acolo unde se îmbină podina din lemn cu aleea. Se va face această asfaltare când se deschid stațiile. Mai sunt de efectuat, de asemenea, câteva reglaje la partea de iluminat și podul va fi gata.

Rep.: Dar despre clădirea Colegiului Carol I, ce vești aveți?

M.G.: Pașii au fost mulți și sunt greoi. Când am predat această clădire la CNI, am predat și cu studiul de fezabilitate pe care îl aveam făcut la vremea respectivă. Acel studiu avea deja câțiva ani și a trebuit actualizat. S-a făcut actualizarea în 2019 însă pe măsură ce s-a înaintat cu acest proiect s-a constat că aripa de la intrarea în curtea școlii, reabilitată în 2008-2009, a suferit și ea modificări și structura nu ar mai corespunde. Astfel, s-a reluat tot studiul de fezabilitate. A trebuit o nouă expertiză, alte clacule. Clădirea este foarte mare, are o deschidere de peste 100 de metri liniari și este concepută cu o secționare în cinci module care să lucreze independent în caz de cutremur. Să nu mai fie un monobloc care este foarte sensibil la mișcări. Proiectul a fost finalizat, a trecut de comisia tehnică a CNI-ului, a fost trecut de comisia de preavizare din cadrul Ministerului Dezvoltării. Este, în prezent, la acest minister unde așteaptă comisia finală și ca ministrul să dea ordin de începere a lucrărilor. Nu s-a schimbat de anul trecut, deoarece am înțeles că ministrul vrea să schimbe comisia de avizare și nici până la această oră nu s-a luat o decizie în acest sens. Totul depinde de ordinul de ministru, apoi are loc licitația și dacă nu ar fi contestații, anul acesta sunt șanse să avem constructorul și schelele pe clădire.

Rep.: Făcând un bilanț al tuturor acestor proiecte, care sunt, pentru dumneavoastră, primele trei mari provocări, dacă ar fi să faceți un clasament, pentru acest an?

M.G.: Provocarea mea este majoră și diversă. Nu pot să spun că am, pentru acest an, un proiect foarte important și că celelalte sunt minore. Toate unt mari și sunt importante. Avem stadionul de atletism care trebuie finalizat, apoi reabilitarea căilor de rulare a tramvaielor, reabilitarea depoului, achiziția autobuzelor electrice care sunt la pachet cu reabilitări de străzi și cu modernizări de intersecții și de ce să las la final, mai sunt două, trei proiecte de clădiri în care unul dintre ele prevede reabilitarea sediului primăriei și a clădirii Palace, două clădiri emblematice ale Craiovei și pe fonduri europene, Casa Rusănescu. Avem obiective clare pe care trebuie să le realizăm.