Autoritățile Republicii Moldova au anunțat, luni după-amiază, că investighează un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale.

Serviciul pentru Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică atribuie acțiunea infracțională unui actor străin, relatează Radio Chișinău.

Angajați ai STISC sunt bănuiți de complicitate.

Pe perioada investigației, persoanele respective vor fi suspendate din funcție.

„Guvernul Republicii Moldova va proteja securitatea cibernetică și va acționa în continuare pentru prevenirea unor potențiale atacuri cibernetice asupra infrastructurii statului”, se precizează într-un comunicat.

Republica Moldova se pregătește de alegeri parlamentare.

Scrutinul este programat la finalul lunii septembrie.