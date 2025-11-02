Echipa Realitatea Plus a surprins imagini șocante în apartamentele afectate de explozia devastatoare din Rahova. La mai bine de două săptămâni de la tragedie, urmele de sânge sunt încă vizibile pe pereți, iar mirosul greu și atmosfera apăsătoare îi fac pe locatari să spună că nu se pot întoarce în locuințe.

Proprietarii povestesc că se simt neputincioși în fața dezastrului și nu știu cum vor reuși să-și refacă casele distruse. „În casă se simte un miros greu. Apartamentul meu a fost cel mai afectat. În geamurile mele a fost aruncată femeia de la etajul 5. Am pete de sânge în tot dormitorul. Trebuie renovat complet”, a relatat un locatar pentru Realitatea Plus.

Mulți dintre cei afectați nu știu dacă își vor mai putea recupera locuințele sau dacă vor fi nevoiți să plătească chirii pentru o perioadă nedeterminată. „Autoritățile nu au mai spus nimic, în afară de cazare și masă. Domnul viceprimar ne-a asigurat că se va construi un nou bloc, dar nu știm ce va urma. Am intrat în a treia săptămână și nu se mișcă nimic”, a spus o femeie.

În jurul blocului distrus, paza este tot mai slabă, iar oamenii se tem că hoții ar putea pătrunde în apartamentele abandonate. Cei mutați temporar în alte clădiri se plâng că firmele de reparații refuză să vină pentru evaluări.

Explozia din Rahova a distrus complet mai multe apartamente și a provocat moartea a două persoane, printre care o femeie aruncată în gol de suflul deflagrației. Ancheta privind cauzele tragediei este încă în desfășurare.